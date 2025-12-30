DOLAR
Mardin Beyaz Gelinliğini Giydi: Valilik Dronla Kartpostallık Kar Manzaralarını Paylaştı

Mardin, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Valilik dron görüntüleri ve duygusal bir mesajla kentin kartpostallık kış manzaralarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:41
Mardin beyaz örtüsüne büründü

Taş kent karla kartpostala dönüştü

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin inci şehirlerinden biri olarak etkili kar yağışıyla adeta bir masal diyarına dönüştü. Tarihi taş mimarisi ve dar sokaklarıyla ünlü kent, beyaz örtü altında fotoğraf karelerine sığmayacak güzellikte görüntüler sundu.

Mardin Valiliği, şehrin karla kaplanan eşsiz manzarasını dron ile havadan kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntüler, Mardin’in tarihi dokusunu kışın sakinliğiyle birleştiren karelerle büyük beğeni topladı.

Mezopotamya’nın kadim şehri Mardin, kışla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu; taş evlerin, minarelerin ve dar geçitlerin üstünü örten beyaz örtü, şehir siluetine farklı bir ağırlık ve huzur kattı.

Valilikten şiirsel paylaşım

Valilik, dron ile kaydedilen görüntüleri duygusal bir mesajla kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada karın Mardin’de sadece bir hava olayı olmadığı, geçmişle bugünü birleştiren bir zarafet olarak hissedildiği vurgulandı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Mardin’de kar, yalnızca toprağa değil; tarihin, taşın ve hatıraların üzerine de sessizce düşüyor. Beyaz örtüyle bürünen tarihi sokaklar, yüzyılların hikayesini derin bir sükunet içinde hissettiriyor. Taş evlerin duvarlarında, minarelerin siluetinde ve dar geçitlerde yankılanan bu sessizlik; insanın içini ısıtan bir huzura dönüşüyor. Mardin’de kar, geçmişle bugünü aynı anda yaşatan, gönüllere dokunan bir zarafet olarak hafızalara kazınıyor."

Mardin'deki bu kış manzarası, kenti ziyaret etmeyi düşünenler için görsel bir çağrı niteliğinde; tarihi doku ve doğal güzelliğin birleştiği kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

