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Tekstil ve gıda ürünlerinde fiyatlar düştü! BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM, duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı ve 2 Temmuz Salı satışa çıkacak olan indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğunu yayınladı. Güncel olarak yayınlanan ürün kataloğuna baktığınızda birçok ürünün indirime girdiğini göreceksiniz. 2 Temmuz BİM kataloğuna baktığınızda geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler var. Elektronikten mutfak eşyalarına, gıdadan tekstile kadar pek çok kategori cazip fiyatlarla sunuluyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 16:33
Tekstil ve gıda ürünlerinde fiyatlar düştü! BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

Elektronik Ürünlerde İndirim

BİM 2 Temmuz Salı kataloğunda özellikle elektronik ürünlerin kategorisinde harika indirimler bulacaksınız. Bu indirimler teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek. BİM her zaman olduğu gibi müşterilerini kaliteli ve uygun fiyata elektronik ürünlerle memnun etmeye çalışmaktadır.

"Mutfak eşyalarında cazip fiyatlar"

2 Temmuz kataloğunun içeriğinde öne çıkan bir diğer kategori ise mutfak aletleri. Tencere setlerinden mikserlere, blenderlerden mutfak robotlarına kadar bir çok ürün büyük indirimlerle sunuluyor. Ev hanımları ile yemek yapmayı seven insanlar için bu fırsatlar mutlaka görülmeli.

"Tekstil ürünleri fırsatı"

BİM, tekstil ürünleri için de müşterilerine cazip seçenekler sunuyor. Havlu takımlarından nevresim takımlarına, çocuk giyimden yetişkin giyime kadar geniş bir indirimli fiyat yelpazemiz mevcuttur. Bu kampanyalarla hane halkı bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Gıdada özel indirimler"

Gıda, BİM'in her zaman güçlü rol oynadığı bir alan. 2 Temmuz güncel ürün kataloğunda temel gıdalardan atıştırmalıklara kadar birçok üründe özel indirimler mevcut. Bu indirimler, günlük alışverişlerde tasarruf etmek isteyenlere yönelik harika bir fırsattır.

BİM 20 Temmuz Salı İndirimli Ürünler Listesi

BİM 20 Temmuz Salı İndirimli Ürünler Listesi

BİM 20 Temmuz Salı İndirimli Ürünler Listesi













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