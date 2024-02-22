“Teravih Namazının Faziletleri ve Sevapları” nelerdir? Teravih namazı nasıl kılınmalıdır? İşte cevabı..

Teravih Namazının Sevapları

Ramazan Ayı’nda Müslümanların kıldığı teravih namazı, nafile bir ibadettir. Hem kadınlar hem de erkekler bu namazı evde tek başına kılabilirler. Ancak, teravih namazının camide cemaatle birlikte kılınması daha çok tercih edilir. Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla teravih namazının gün gün sevaplarını sizler için derledik.

Teravih Namazı Nedir?

Teravih namazı, Müslümanların Ramazan Ayı’nda kıldıkları nafile bir namazdır. Teravih kelimesi, ‘terviha’ kelimesinin çoğuludur ve rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelir. Teravih namazı, Ramazan ayına özgü bir ibadettir. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bu namaz, sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve dört halife döneminde başlayarak, bugüne kadar Müslümanlar tarafından camilerde veya evlerde cemaat halinde veya tek başına yerine getirilmiştir.

Teravih namazı, Ramazan ayının sünneti olduğundan, oruç tutamayanlar da bu namazı kılabilirler. Teravih namazı kılmak farz değildir, ancak büyük bir sevap ve fazilettir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759). Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünneti olan teravih namazının sevapları aşağıda gün gün belirtilmiştir.

TERAVİH NAMAZININ GÜNLERE GÖRE SEVABI!

Ebû Hüreyre (r.a)'un rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

“Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

İmam-ı Gazali Hazretleri Ramazana özel olarak kılınan teravih namazının sevapları ile ilgili şöyle demiştir; "Hz. Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki:

1. gece: Tüm günahlar bağışlanır.

2. gece: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

4. gece: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

5. gece: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece: Allah (cc) Musa’nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (sav) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. gece: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

11. gece: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. gece: Sıratı yıldırım gibi geçer.

13. gece: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

16. gece: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.

17. gece: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

18. gece: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

21. gece: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. gece: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. gece: Beraatını sağ elinden alır.

25. gece: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. gece: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece: Eyyüb’ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. gece: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünnetinden sonra kılınır. Yatsı namazından önce teravih namazı kılmak caiz olmaz. Teravih namazından sonra ise vitir namazı kılınır.

Teravih namazı, toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir veya her dört rekâtta bir selam verilir. Eğer yirmi rekât kılmak zor geliyorsa, sekiz rekât kılmak da mümkündür.

Teravih namazı, her iki rekâtta bir selam verilecekse, sabah namazının sünneti gibi kılınır. Her dört rekâtta bir selam verilecekse, ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Teravih namazı vaktinde kılınmazsa, kaza edilmez.

Teravih namazı tek bir namaz olduğu için, başlangıçta bir niyet yeterlidir. Ancak arada selam verdikten sonra namazdan çıktığımız için, tekrar namaza başlarken yeniden niyet etmek daha iyidir.

Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Teravih namazı, camide olduğu gibi evde de kılınabilir. Aile fertleri, teravih namazını tek başlarına veya cemaat şeklinde kılabilirler. Cemaat şeklinde kılınacaksa, Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyan ve namaz hükümlerini en iyi bilen kişi, diğerlerine imam olabilir.

Ezan okununca, şu sırayla namaz kılınır:

4 Rekât yatsının ilk sünneti

4 Rekât yatsının farzı

2 Rekât yatsının son sünneti

20 Rekât teravih

3 Rekât vitir namazı

Teravih namazı, ikişer rekât veya dörder rekât olarak kılınabilir. İkişer rekât olarak kılınacaksa, sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât olarak kılınacaksa, yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih namazı bittikten sonra, vitir namazı kılınır.

2024 senesi ilk Teravih namazı ne zaman kılınacak?

10 Mart 2024 Pazar günü ilk teravih namazı kılınıacak. ve 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Böylece ilk iftar yemeği de 11 Mart'ta yapılacak.