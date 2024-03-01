Terazi ve Yükselen Teraziler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Sağlık, iş, evlilik, ortaklık..

Terazi Burcu ve Yükseleni Terazi Olanlar için Mart Ayı Yorumu

Astrolog Ayşe Aslan: Terazi burcu ve yükseleni terazi olanlar. Mart ayı yorumlarıyla sizlerleyim. Bu ay, 6. evinizde olacaksınız ve 10 Mart'taki balık burcu yeni ayı ile birlikte bu ayı değerlendirmeye başlayacağız.

6. Ev ve Sağlık

6. ev öncelikle sağlıkla ilgili konuları temsil eder. Ayrıca, iş hayatımız ve günlük rutinlerimiz de bu evin konuları arasındadır. Bu ay, belki rutinlerinizi değiştirme veya iş yerinizi değiştirme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş yerindeki elemanların dönüşümü ya da oradaki bir sorunu çözme işlemi ile ilgili bir süreç yaşayabilirsiniz.

Bu ay, rutinleriniz ve düzenleriniz değişiyor gibi görünüyor. Belki iş yerindeki çalışma süreciniz değişiyor olabilir. Bunun dışında, yeni ve farklı bir iş fırsatı da yakalayabilirsiniz. Eğer işsizseniz, bu dönemde iş bulma olasılığınız oldukça yüksek.

10 Mart'taki Yeni Ay

10 Mart'taki balık burcunda olacak yeni ay, var olan bir sağlık problemimizin daha gün yüzüne çıkması ve bu sorunun tedavi edilmesi durumu ile ilgili bir farkındalık yaratabilir. Bu yeni ayda, var olan bir problemimiz daha gün yüzüne çıkıyor ve bu sorunun tedavi edilmesi durumu ile ilgili bir farkındalık yaratabilir.

Burada önemli olan nokta, sorunun çözümsüz olmadığıdır. Ne kadar emek verir ve çabalarsanız, çözüm de kendi içinde barındırıyor. Bu nedenle, "Ah, bu neden benim başıma geldi?" diye düşünüp beklemek yerine, hemen harekete geçmeli ve doğru bir tedavi sürecine başlamalısınız. Bu dönemde, doğru doktora denk gelme olasılığınız da oldukça yüksek.

Bu dönemde, bedensel olarak çok yorgun ve bitkin hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. 25 Mart'ta terazi burcunda bir ay tutulması olacak. Eğer sağlığınızla ilgili bu problemlere dikkat etmezseniz, bedensel ve ruhsal olarak bir çöküntü hissi yaşayabilirsiniz.

İş ve Kariyer

Bu dönemde, çok ciddi bir iş fırsatı yakalamış olabilirsiniz. Belki de çok ciddi bir yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu dönemde, bir iş fırsatı veya güzel bir proje ile karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu dönemde, bu enerjiye pek razı olmayabilirsiniz. Kendinizi sürekli olarak bir enerjiye kaptırabilirsiniz.

Bu dönemde, bir arkadaşınız size evlilik teklifinde bulunabilir. Bu dönemde, bir evlilik veya birliktelik olabilir. Ya da işlerinizde zaten bir kriz varsa, belki de bir ortaklık olabilir. Belki de bir arkadaşınız, "Ben senin bu projeni destekliyorum, gel beraber yapalım" diyebilir.

Sonuç

Bu dönemde, uzun süreli ve problemli bir evliliğiniz varsa ve bu evliliği bitirmeniz gerekiyorsa, karşı taraf "Ben artık buna dayanamıyorum" diyebilir. Bu dönemde, bu tür ayrılıklar bile sizin kurtuluşunuz olabilir. Bu ayrılıklar, büyük bir değişim ve dönüşüm yaratacak ve aslında sizi bırakamadığınız veya terk edemediğiniz bir insanın gidişi, sizin de hayrınıza olacak şekilde tamamlanacak.

Bu dönemde, hızlı olan kazanıyor gibi görünüyor. Bu yüzden, bu durumlara hızlı bir şekilde uyum sağlamanız, sizin de bu ruh halinden çabuk ayrılmanıza yardımcı olabilir.