Tersun Dağı'nda Kartpostallık Kış: Gümüşhane-Şiran Geçidi Beyaza Büründü

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Kış Manzarası

Gümüşhane-Şiran arasındaki en kısa güzergah olan 2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, etkili kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Kıvrım kıvrım yolları ve dik rampalarıyla sürücülerin 'korkulu rüyası' olan geçitte, karın oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Kritik Geçit, Yeni Bir Yüzle

Doğu Karadeniz bölgesini İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ve en kritik güzergahlardan biri olan Gümüşhane-Şiran karayolu üzerindeki Tersun Dağı Geçidi, kış mevsiminin gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü.

2 bin metre rakımda yer alan geçit, kar yağışının ardından ladin ve çam ormanlarıyla kaplı coğrafyasında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kristalize olan ağaç dalları ve bembeyaz örtüyle kaplanan dik yamaçlar, havadan çekilen görüntülerle bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha kanıtladı.

Ulaşım ve Güvenlik Endişeleri

Yol boyunca uzanan köknar ve çam ağaçlarının kar altındaki heybetli duruşu, sürücülere zorlu bir yolculuğun yanında görsel bir huzur da vaat ediyor. Geçit, keskin virajları, dik rampaları ve kış aylarında eksik olmayan sisiyle adeta bir labirenti andırıyor.

Drone çekimlerinde, kar altındaki kıvrımlı yolların arasından süzülen araçlar doğanın gücü karşısındaki mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Görsel güzelliğinin yanı sıra kış aylarında buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına gelen Tersun Dağı, sürücüler için büyük bir sınav niteliği taşıyor. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için 7/24 mesai harcıyor.

Bölge halkı ve yolu aktif kullanan sürücüler ise yıllardır dile getirilen 'Tersun Tüneli' projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor; tünelin yapılmasıyla hem can güvenliğinin artacağı hem de yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacağı vurgulanıyor.

