THY, Öğrenci ve Yeni Mezunlara Kapılarını Açıyor: Yüksek Maaş ve Çok Avantaj

Türk Hava Yolları Uçuşa Hazırlanıyor: Take-Off Jr. 2024 ile Yeni Mezunlara Fırsat!



Türk Hava Yolları, havacılık sektörüne adım atmak isteyen yeni mezun ve son sınıf öğrencilerine yönelik "Take-Off Jr. 2024" programını duyurdu. Program kapsamında, ideal adaylara sektörde güçlü bir başlangıç ve heyecan verici bir kariyer imkanı sunulacak. 10 Mart 2024'te sona erecek başvurular için adayların 65 ve üzeri not ortalamasına ve iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması gerekiyor.







THY PERSONEL ALIM BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERIYOR?



Başvurular 10 Mart 2024 tarihinde sona eriyor.

THY PERSONEL ALIM KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru için adaylardan aranan şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Daha önce Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

- İletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olmak,

- Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

- Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmamış olmak,

- Daha önce Türk Hava Yolları A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

- Yaş şartı olarak, 01.01.1997 ve sonrası doğumlu olmak,

- Eğitim şartı olarak, lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olmak,

- Lisans son sınıf öğrencilerinin 2024 Eylül ayı itibarıyla mezun olması beklenmektedir. Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir,

- Puan şartı olarak, 100'lük sistemde en az 65 veya 4'lük sistemde en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak,

- Yabancı dil şartı olarak, iyi derecede İngilizce bilmek. İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

THY PERSONEL ALIM PROGRAM NE SAĞLIYOR?

Program, adaylara havacılık sektöründe kariyer yapma imkanı sunuyor.

THY PERSONEL ALIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?





Adaylar, BURADAKİ adresten başvurabilirler.

Türk Hava Yolları personel alımı yapıyor mu?



Evet, Türk Hava Yolları Take-Off Jr. 2024 programı ile yeni mezun ve son sınıf öğrencisi adaylara personel alımı yapıyor.

Take-Off Jr. 2024 programına kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 01.01.1997 ve sonrası doğan, 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olan ve iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilir.

Take-Off Jr. 2024 programına başvuru tarihi nedir?

Take-Off Jr. 2024 programına başvurular 10 Mart 2024 tarihinde sona eriyor.

Take-Off Jr. 2024 programına nasıl başvurabilirim?

Adaylar, BURAYA TIKLAYARAK başvurabilirler.