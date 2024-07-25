TİKA ve AMEXCID Tarım İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Meksika Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (AMEXCID) arasında tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli bir mutabakat zaptı imzalandı.

MIKTA Üst Düzey Toplantısı

TİKA'nın açıklamasına göre, bu anlaşma, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın bir araya geldiği MIKTA 4. Üst Düzey Kalkınma İşbirliği Ağı Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi. Toplantı Meksika Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Türkiye Temsil Heyeti

Türkiye heyeti, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı'nı yürüten Uğur Tanyeli'nin başkanlığında, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin tarafından temsil edildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

İki gün süren toplantılarda, MIKTA'nın kalkınma işbirliği ajanslarının temsilcileri, 2030 gündeminin uygulanabilirliğini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve üye ülkeler arasındaki uluslararası işbirliği olasılıklarını masaya yatırdı.

Tarımda İşbirliği

MIKTA toplantısının sonunda TİKA ve AMEXCID, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Küba’da tarım sektörünü güçlendirmek amacıyla "Sembrando Vida" programı için mutabakat zaptı imzaladı.

AMEXCID İcra Direktörü'nin Açıklamaları

AMEXCID İcra Direktörü Gloria Sandoval Salas, törendeki konuşmasında, "Kardeş ülke Türkiye, TİKA aracılığıyla bölgede gerçekleştirdiği kalkınma projeleriyle önemli bir aktör haline geldi." dedi.

TİKA'nın katkısı

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, imzalanan anlaşmanın taraflar arasındaki ilişkileri daha da güçlü bir hale getireceğini belirtti. Bu ortaklık bağlarının, iki ülke için somut kalkınma projeleri doğuracağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin Vizyonu

Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ise, TİKA'nın dünya genelinde önemli kalkınma projeleri hayata geçirdiğini ve AMEXCID ile birlikte başarılı bir model olan Sembrando Vida'nın Orta Amerika'da uygulanacağını vurguladı.