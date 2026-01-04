DOLAR
Tıp Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği: Başhekim Erhan Arıkan Konuştu

BŞEÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen kariyer etkinliğinde Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, Sağlık Bakanlığı kariyer olanakları ve deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:03
Tıp Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri için yol gösterici buluşma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan konuk oldu.

Etkinlik, Tıp Fakültesi öğrencilerinin kariyerlerini doğru yönlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Programda Sağlık Bakanlığı teşkilatı içindeki kariyer imkanları, bu imkanlara ulaşabilmek için izlenmesi gereken yollar ve uygulamadaki tecrübeler üzerinden yol gösterici bilgiler paylaşıldı.

Kuruluşundan itibaren Başhekimlik görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, görev süresi boyunca edindiği deneyimleri öğrencilere aktararak mesleki tercih ve planlamaya dair somut öneriler sundu. Sunumun ardından öğrencilerin sorularıyla devam eden oturum, interaktif bir tartışma ortamı oluşturdu.

Programa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ile fakültenin akademisyenleri de katıldı. Etkinliğin sonunda öğrenciler, sözlü katkıları ve deneyim paylaşımı için Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'a teşekkür belgesi takdim etti.

