TOGG, 2024’te de zirvede olacak! 100 bin elektrikli otomobil siparişi için görüşmelere başladı!

TOGG, 2023 YILINDA SİPARİŞ REKORU KIRDI! 2024 YILINDA 100 BİN ADET SATMAYI HEDEFLİYOR

Yerli ve elektrikli otomobil TOGG, 2023 yılında piyasaya çıktığı andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla ile rekabet eden TOGG, 2023 yılında en çok satan elektrikli otomobil oldu. 2024 yılında da bu başarısını sürdürmek isteyen TOGG, 100 bin adetlik dev sipariş almak için görüşmelere başladı. İşte haberin detayları…





Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli ve elektrikli otomobil TOGG, 2023 yılında piyasaya çıktığı andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem tasarımı hem de teknolojisi ile dikkat çeken TOGG, 2023 yılında en çok satan elektrikli otomobil oldu. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla ile yarışan TOGG, 2024 yılında da satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda 100 bin adetlik dev sipariş almak için görüşmelere başladı.

ÇEKİLİŞ SONA ERDİ, SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

TOGG, 2020 yılında tanıtıldığı zaman büyük bir heyecan yaratmıştı. Yerli ve elektrikli otomobil T10X modeli, 2023 yılında piyasaya sürüldüğünde ise kura ile satılmıştı. Toplamda 21 bin kişi, kura ile TOGG sahibi olmuştu. 20 Ocak itibariyle ise çekiliş sona erdi ve TOGG, normal satışa geçti. Çekilişin bitmesinin ardından ise TOGG’a 100 bin sipariş geldiği iddia edildi.

100 BİN TOGG SİPARİŞİ DOĞRULANDI

Sosyal medyada yer alan 100 bin TOGG siparişi iddiası, Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından doğrulandı. Martı, TOGG ile iş birliği yapan bir ulaşım şirketi. Öktem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sisteme kayıtlı olan 100 bin sürücünün TOGG alabileceğini söyledi. Öktem, bankalar ve firmalarla görüşme halinde olduklarını da belirtti.

TOGG DÖNEMİ BAŞLIYOR





Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, TOGG döneminin başlayacağını ifade etti. Öktem, Martı sürücülerinin şu anda kendi otomobilleriyle çalıştıklarını ancak TOGG ile değişim yapabileceklerini söyledi. Öktem, TOGG’a ciddi bir sipariş verebileceklerini de dile getirdi.

TOGG ne zaman piyasaya çıktı? TOGG, 2020 yılında tanıtıldı ve 2023 yılında piyasaya çıktı.



TOGG kaç adet satıldı? TOGG, 2023 yılında 21 bin adet satıldı.

TOGG kaç adet sipariş aldı? TOGG, 2024 yılı için 100 bin adet sipariş almayı planlıyor.

TOGG hangi modelleri sunuyor? TOGG, T10X adlı bir SUV modeli sunuyor.

TOGG hangi şirketlerle iş birliği yapıyor? TOGG, Martı gibi ulaşım şirketleriyle iş birliği yapıyor.