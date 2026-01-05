Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Proje ve uygulama

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı desteğiyle yürütülen 'Tatlı Bir Gelecek: Turhal Çocuk Evleri Sitesi Çikolata Yapım Projesi' kapsamında, koruma altındaki çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Turhal Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde yer alan TOGÜ Mutfak'ta eğitimler düzenlendi.

Eğitim detayları

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programda çocuklar, çikolata yapımının temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Eğitimler sırasında çocukların el becerilerini geliştirmesi ve üretim süreçleriyle tanışması hedeflendi.

Amaç ve kazanımlar