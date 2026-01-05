DOLAR
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Tokat'ta 'Tatlı Bir Gelecek' projesi kapsamında 3-4 Ocak 2026'de TOGÜ Mutfak'ta koruma altındaki çocuklara uygulamalı çikolata yapım eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:00
Proje ve uygulama

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı desteğiyle yürütülen 'Tatlı Bir Gelecek: Turhal Çocuk Evleri Sitesi Çikolata Yapım Projesi' kapsamında, koruma altındaki çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Turhal Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde yer alan TOGÜ Mutfak'ta eğitimler düzenlendi.

Eğitim detayları

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programda çocuklar, çikolata yapımının temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Eğitimler sırasında çocukların el becerilerini geliştirmesi ve üretim süreçleriyle tanışması hedeflendi.

Amaç ve kazanımlar

Proje ile çocukların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması, üretime katılımlarının teşvik edilmesi ve meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca programın, çocukların gibi psikososyal kazanımlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Sertifika töreni

Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Belgeler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından verildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

