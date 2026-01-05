Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
Proje ve uygulama
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı desteğiyle yürütülen 'Tatlı Bir Gelecek: Turhal Çocuk Evleri Sitesi Çikolata Yapım Projesi' kapsamında, koruma altındaki çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.
Turhal Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde yer alan TOGÜ Mutfak'ta eğitimler düzenlendi.
Eğitim detayları
Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programda çocuklar, çikolata yapımının temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Eğitimler sırasında çocukların el becerilerini geliştirmesi ve üretim süreçleriyle tanışması hedeflendi.
Amaç ve kazanımlar
Proje ile çocukların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması, üretime katılımlarının teşvik edilmesi ve meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca programın, çocukların gibi psikososyal kazanımlarını güçlendirmesi hedefleniyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Belgeler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından verildi.
Sertifika töreni
Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Belgeler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından verildi.
