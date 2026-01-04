DOLAR
Tokat'ta Ocak Rekoru: Artova -29 derece, Yeşilırmak Dondu

Artova'da ölçülen -29 derece ile Tokat'ta ocak ayının 100 yıllık rekoru kırıldı; kent merkezinde Yeşilırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı, sıcaklık -18 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:07
Tokat’ta etkili olan dondurucu soğuklar, ilçelerden Artova’da ölçülen -29 derece ile kentteki ocak ayına ait son 100 yılın en düşük sıcaklık rekorunu kırdı.

Daha önce Tokat genelinde ocak ayı için kaydedilen en düşük sıcaklık, 20 Ocak 1972 tarihinde ölçülen -23,4 derece olarak geçiyordu. Bu değer, Artova’da kayıt altına alınan -29 derece ile geride kaldı.

Meteoroloji verilerine göre Artova’da termometreler gece saatlerinde -29 dereceyi gösterirken, Tokat kent merkezinde sıcaklık -18 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi; kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ın yüzeyi buz tuttu.

Irmak üzerindeki buz tabakası, bölgedeki soğuğun şiddetini gözler önüne serdi. Vatandaşlar, uzun yıllardır bu kadar sert bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade ederken, yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

