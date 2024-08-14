TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi (TOKİ), gün gün yeni projelerini açıklamaya devam ediyor. Uygun fiyatlı ve uygun geri ödemeli olarak konut satışlarına bir yenisi daha eklenirken 20-21 Ağustos tarihlerinde 43 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan müzayedede, 310 adet gayrimenkul satışa sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

Emlak Müzayede’de yer alan ilan da ‘20-21 AĞUSTOS 2024 43 İLDE 310 GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ KONUTLAR: %25 PEŞİN 72 AY VADE / %25 PEŞİN 120 AY VADE, İŞYERLERİ: %15 PEŞİN 60 AY VADE’ olarak paylaşılırken, başvuruların müzayededen bir gün öncesine kadar devam edeceği belirtiliyor.





Hayat koşulları ev sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Artan konut fiyatları ile bankaların sunduğu kredilerde oranlar artışına devam ederken, TOKİ tarafından açıklanan programlar ev sahibi olma kapılarını aralayabiliyor. TOKİ tarafından yeni başlayacak programlar ile alakalı ilanlar yayımlanmaya devam ederken, özellikle de Emlak Müzayede de yer alan ilanlar oldukça cazip bir seçenek olarak vatandaşa sunuluyor. TOKİ’nin satışa sunacağı 43 ilde geçerli uygun fiyatlı konutlar EMlak Müzayede aracılığı ile halka sunulurken, gerekli başvuru şartları ve detayları ile birlikte tüm detaylar ilanda yer alıyor.

Uygun fiyata konut ve işyeri konusunda araştırma yapan bireylerin tercih edebileceği 43 ilde geçerli olan konut programında konutların muhammen bedelleri de açıklanmış bulunuyor. Ülke genelinde 43 ilde toplamda 310 gayrimenkul satışı yapılacak. İstanbul, Ankara ve internet üzerinden gerçekleştirilecek olan bu müzayede, konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunacağa benziyor.

Müzayedeye Katılım Şartları Neler?

Müzayede başvuru yapabilmek için bazı şartlar aranıyor bunlarda ilki TC vatandaşı olunması gerekliliği olarak bildirilirken, belirlenen gelir kriterlerine uygun olmak ve daha önce TOKİ'den konut almamış olmak gibi maddeler yer alıyor.

TOKİ Müzayedesi Ne Zaman?

20 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olan müzayede, canlı olarak İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek iken katılımcılar internet üzerinden de teklif vererek bu fırsatları değerlendirebilecekler.