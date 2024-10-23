TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Dar gelirli vatandaşa sunduğu konut sahibi olma imkanlarını gün gün açıklamaya devam eden TOKİ resmi sayfasında bir çok yeni program ile alakalı detaylar paylaşıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir çok ilde başvuruların açıldığını belirtti. Konut satışlarının yanı sıra arsa satışları ile de dikkat çeken, gerek yatırımcıları gerekse de ev kurmak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklamada 35 ilde toplam 302 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Söz konusu arsa satışlarında muhammen bedelin ise 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olduğu ve bu bedelin 302 arsa için geçerli olduğu ifade edildi. Başvurular, 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10:30’da düzenlenecek.

TOKİ ARSALARI SATIŞ TARİHLERİ

TOKİ arsa satışları, 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10:30'da başlayacak. Satışlar hem fiziki olarak hem de çevrimiçi ortamda yapılacak. Fiziki satışlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece/İstanbul) ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Çankaya/Ankara) olmak üzere iki merkezden sağlanacak. Bu seneki uygulama ile çevrimiçi katılım imkanı da sağlanarak, daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurular, fuar alanında ayırt edici bir avantaj olarak vatandaşın karşısına çıkacak.

TOKİ ARSALARI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

TOKİ, tarafından yapılan açıklamada satışını gerçekleştireceği 302 arsanın, toplam 35 ilde olduğunu ifade ederken, hak sahibi olmak isteyen vatandaşın gerrekli şartları sağlaması gerekiyor. Satışın yapılacağı iller arasında Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerin yanı sıra, birçok ilçe ve kırsal bölge de yer alıyor.

TOKİ ARSALARINDA ESNEK ÖDEME PLANI YATIRIMCIYI CEZBEDECEK

TOKİ, arsa alıcılarına kendi bütçelerine uyacak ödeme planları oluşturmakta. Arsaların yüzde 25'i peşin ödemeyle alınabilirken, kalan tutar 48 ay vade ile ödenebilecek. Öte yandan TOKİ, zaman zaman düzenlediği kampanyalarla borç kapatma konusunda da çeşitli avantajlarını açıklamaya da devam ediyor.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

TOKİ arsa satışlarına katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarih aralıklarında satış merkezlerine başvurularını yapabilecek. Diğer bir başvuru şekli ise TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak sağlanabilecek. Bu arsa satışlarında özellikle müteahhit ve yatırımcıların ön planda olacağı tahmin edilirken, evini kurup oturmak ve tarla sahibi olmak isteyenlerin de ilgi alanında yer alıyor.