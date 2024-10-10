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Trabzon'da Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Açıldı

Trabzon'da, Osmanlı dönemine ait dualı gömleklerin ziyaretçileriyle buluştuğu sergi 15 Ekim'e kadar açık kalacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:59
Trabzon'da Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Açıldı

Trabzon'da Geleneksel Türk Sanatlarına Dair Yeni Bir Sergi

Trabzon'da, Osmanlı padişahlarının savaş zaferleri ve kötülüklerden korunmak amacıyla giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı.

Önemli İsimlerin Katıldığı Açılış Töreni

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, proje koordinatörü Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, ebru sanatçısı Sevgi Şen, mozaik sanatçısı Cemile Aral gibi önemli sanatçılar eserlerini sergiledi.

Başkan Genç'in Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılışta Trabzon'un zengin kültürel geçmişine vurgu yaptı. Genç, "Dini inanca göre duanın zırh olarak tanımlandığı ve bu değerlerin yaşatılması son derece kıymetlidir." şeklinde konuştu.

Sanatçıların Görüşleri

Mehmet Vanlıoğlu, sergideki dualı gömleklerin, İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki örneklerinden replikalar oluşturularak genç nesillere kültürel aktarım sağlanmaya çalışıldığını ifade etti. Ayrıca, sergi kapsamında ebru ve tezhip sanatlarının da yer aldığını belirtti.

Unutulmaz Bir Açılış Töreni

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da bir açıklama yaptı ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı etkinliğe marşlarıyla renk kattı. Açılışta 26 dualı gömlek ile ebru, tezhip ve mozaik eserleri hakkında sanatçılardan bilgi alındı.

Sergi, 15 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği...

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı. Açılışta mehteran takımı gösteri sundu.

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