Trabzon'da Müzik Öğretmenlerinden Tasavvuf Musikisi Konseri

Trabzon'da müzik öğretmenleri, 25 Mart'ta tasavvuf musikisi dinletisi için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:59
Trabzon'da Müzik Öğretmenlerinden Tasavvuf Musikisi Konseri

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro, 25 Mart Salı günü düzenlenecek tasavvuf musikisi dinletisine hazırlanıyor. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, farklı okullarda görev yapan 6 müzik öğretmeni, yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müzik sınıfında çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik öğretmeni ve şef Muharrem Gaydan liderliğindeki grup, 15 eseri 25 Mart'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla öğretmenlerden oluşturdukları ve “Hal” adını verdikleri grupla tasavvuf musikisi dinletisine hazırlandıklarını belirtti.

Uzun, öğretmenlerle kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemenin önemine değinerek, ramazanın ruhunu, Yunus Emre ve Mevlana gibi tasavvufun büyük isimlerini sanatın olanaklarını kullanarak yeniden yaşatacaklarını söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olabilmek amacıyla ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için çalışmalara devam ettiğini ifade eden Uzun, müzisyenlerle birlikte 10 kişilik bir grubun dinletisini her yıl düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Şef Gaydan ise meslektaşlarıyla birlikte güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Öğretmenler olarak Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü adına ilk defa tasavvuf alanında bir dinleti yapıyoruz. Kadın öğretmenlerimizin de ilk defa böyle bir konser sunacak olması ayrı bir differentlılık yaratacak. Geri dönüşleri konser sonrasında göreceğiz. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün güzel bir projesi, biz de bu projede yer aldığımız için müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz," dedi.

Müzik öğretmeni Alev Karadavut da tasavvuf dinletisinde yer alma mutluluğunu ifade ederek, "Heyecanlı ve gururluyum, salı gününü iple çekiyorum" diye konuştu.

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