Trabzon, Rize, Zonguldak çevrelerinde bulunuyor! Almanya'ya bin basacak

Doğu Karadeniz Bölgesi, enerji potansiyeli açısından Almanya'nın önde gelen bölgelerini geride bırakıyor! Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu, özellikle Trabzon'un bu üstünlüğünü vurguluyor.

Nuroğlu, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nin güneş enerjisi üretme kapasitesi, Almanya'nın en iyi bölgelerinden daha fazla veya ona denk" diyor. Rüzgar Enerji Sistemleri (RES) ve Güneş Enerji Sistemleri (GES) çalışmalarının potansiyeli bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bu alanda Almanya'nın önünde olduğunu belirtiyor.

Türkiye, son dönemde rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjiyle kendi elektriğini üretme konusunda büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, deniz üzerinde inşa edilen rüzgar enerji sistemleri gibi inovatif projeler ülkemizde geliştirilmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz, enerji üretimi açısından dünya çapında dikkat çeken bir konumda ve gelecekte daha birçok projeye ev sahipliği yapma potansiyeline sahiptir.





Trabzon, enerji üretimi potansiyeliyle göz kamaştırıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu, ülkedeki rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin genellikle Ege Bölgesi'nde yoğunlaştığını, ancak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de bu tür projelerin hayata geçirilebileceğini ifade ediyor.

Dr. Nuroğlu, denizlerin geniş bir alanda olduğu için deniz üstündeki rüzgar rejiminin karaya göre avantajlı olduğunu belirtiyor. Ancak, Karadeniz'in coğrafi özellikleri bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Dağların denize paralel olması, denizden karaya doğru olan rüzgar rejimini etkileyebiliyor. Buna rağmen, gelecekte planlamalar yapılarak bölgede elektrik üretimi gerçekleştirilebilir.

Nuroğlu, rüzgar enerjisi açısından bölgenin potansiyeline vurgu yaparak, Türkiye'de henüz bu tür sistemlerin olmadığını, ancak gelecekte bu yönde planlamaların yapıldığını ifade ediyor. Karasal yapı ve coğrafyanın, rüzgar enerjisi konusunda bölgeler arasında fark yarattığını belirtiyor.

Güneş enerjisi açısından ise Nuroğlu, bölgenin Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, gölgelenme ve bulutlanmanın enerji üretimini etkileyebileceğini söylüyor. Ancak, bölgede rüzgar santralleri ve güneş panelleriyle enerji üretimi için yatırımlar olduğunu ekleyerek, bu yatırımların şu an için büyük ölçekli olmasa da Türkiye ortalamasına göre mevcut olduğunu ifade ediyor.





Doğu Karadeniz Bölgesi'nde enerji potansiyali üzerine konuşan Dr. Fatih Mehmet Nuroğlu, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemlerinin bu coğrafyada etkin şekilde kullanılabileceğini dile getiriyor. Ancak, bir rüzgar santrali kurmak için bir dizi önemli kriterin göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapıyor. Rüzgar hareketleri, hızı ve yıllık değişim gibi faktörlerin titizlikle ölçülmesi gerektiğini belirtiyor.

Nuroğlu, özellikle Trabzon'un coğrafi yapısının verimliliği olumsuz etkilediğini, ancak bölgedeki vadiler ve dağların üst kısımlarındaki rüzgar geçiş bölgelerinde enerji potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Örneğin, Çaykara'nın Soğanlı Yaylası'nda bulunan bir rüzgar santralinin 40 megavatlık elektrik üretimi gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Güneş enerji sistemleri açısından ise Trabzon'un Maçka tarafında ve sahil kesiminde yüksek miktarlarda elektrik enerjisi üretilebileceğini ifade ediyor. Almanya ile kıyaslama yaptığında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin Almanya'nın en iyi yerlerinden üstün veya denk olduğunu belirtiyor. Almanya'nın güneyinin daha yüksek performansa sahip olduğunu, ancak kuzeyin Trabzon'dan daha düşük olduğunu ifade ediyor. Almanya'da güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin toplamda 140 bin megavatlık bir kurulu güce sahip olduğunu, Türkiye'nin ise toplamda 100 bin megavat civarında bir kurulu güce sahip olduğunu belirtiyor. Buna rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde rüzgar ve güneş enerjisi kullanılarak elektrik üretildiğini, özellikle Arsin Organize Sanayii Bölgesi'nin güneş panelleriyle kaplı çatılarıyla bir örneğini gösteriyor.