Tufanbeyli’de Eksi 20 Derecede Kartpostallık Kırağı

Beyaza bürünen doğa fotoğraf tutkunlarını cezbetti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle oluşan kırağı, ağaçların, çalıların ve elektrik tellerinin üzerini kaplayarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Rakımı en yüksek ilçelerinden biri olan Tufanbeylide kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hava, doğayı adeta beyaza boyadı. Gece eksi 20 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle ilçede sabah saatlerinde yoğun buzlanma yaşandı.

Özellikle kırsal bölgelerde oluşan kırağı tabakası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Güneşin doğuşuyla birlikte beyaza kesen masalsı bir atmosfer oluştu ve ortaya çıkan eşsiz kış manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle gece ve sabah saatlerinde don olayına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

