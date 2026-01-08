Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 26-28 Aralık’ta düzenlenen Tulpar Advance Up Hackathonu’nda 23 takım 32 saatlik maratonda yenilikçi projeler geliştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:09
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı

Tulpar Advance Up Hackathonu ETÜ'de Gerçekleşti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yenilikçi fikirlerin vitrine çıktığı ve genç girişimcilerin kıran kırına mücadele ettiği Tulpar Advance Up Hackathonuna ev sahipliği yaptı. ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü’nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 26-28 Aralık tarihleri arasında üniversite kampüsünde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yazılımcılar, mühendislik öğrencileri ve teknoloji meraklılarının oluşturduğu 23 takım, toplam 32 saatlik aralıksız bir geliştirme sürecine dahil oldu. Katılımcılar yarışma boyunca yazılım geliştirme, algoritma tasarlama, problem çözme ve proje yönetimi becerilerini sergileyerek gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeye odaklandı.

Mentör Desteği ve Değerlendirme

Etkinlik süresince mentörler eşliğinde çalışan takımlar, teknik ve multidisipliner yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Heyecan dolu maratonun sonunda jüri değerlendirmesi sonucu ödüller sahiplerini buldu.

Kazananlar

Birincilik ödülünü Advance KTU alırken, ikincilik Team Ciona "Reborn"'un, üçüncülük ise SYNTAX takımının oldu.

Organizasyonun Mesajı

Ödül töreninde konuşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, organizasyonun her yıl düzenlenmesini hedeflediklerini belirterek: "Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. ETÜ, bilimsel ve teknolojik üretime öncülük eden bir yükseköğretim kurumu olarak gençlerin hayal gücünü, problem çözme becerilerini ve girişimcilik potansiyellerini geliştiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her öğrencimiz, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yılın Tulpar Advance Up Hackathonu’na katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, fikrini projeye dönüştüren genç girişimcileri ve sürece büyük emek koyan Tulpar Uzay ve Roket Kulübüne ve danışman hocamız Doç. Dr. Murat Aydemir’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tulpar Uzay ve Roket Kulübü öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, genç yeteneklerin projelerini hayata geçirme ve yerel-ekosisteme katkı sağlama hedefiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), YENİLİKÇİ FİKİRLERİN VİTRİNE ÇIKTIĞI VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), YENİLİKÇİ FİKİRLERİN VİTRİNE ÇIKTIĞI VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KIRAN KIRANA MÜCADELE ETTİĞİ TULPAR ADVANCE UP HACKATHONU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), YENİLİKÇİ FİKİRLERİN VİTRİNE ÇIKTIĞI VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları