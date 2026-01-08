Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı

Tulpar Advance Up Hackathonu ETÜ'de Gerçekleşti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yenilikçi fikirlerin vitrine çıktığı ve genç girişimcilerin kıran kırına mücadele ettiği Tulpar Advance Up Hackathonuna ev sahipliği yaptı. ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü’nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 26-28 Aralık tarihleri arasında üniversite kampüsünde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yazılımcılar, mühendislik öğrencileri ve teknoloji meraklılarının oluşturduğu 23 takım, toplam 32 saatlik aralıksız bir geliştirme sürecine dahil oldu. Katılımcılar yarışma boyunca yazılım geliştirme, algoritma tasarlama, problem çözme ve proje yönetimi becerilerini sergileyerek gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeye odaklandı.

Mentör Desteği ve Değerlendirme

Etkinlik süresince mentörler eşliğinde çalışan takımlar, teknik ve multidisipliner yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Heyecan dolu maratonun sonunda jüri değerlendirmesi sonucu ödüller sahiplerini buldu.

Kazananlar

Birincilik ödülünü Advance KTU alırken, ikincilik Team Ciona "Reborn"'un, üçüncülük ise SYNTAX takımının oldu.

Organizasyonun Mesajı

Ödül töreninde konuşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, organizasyonun her yıl düzenlenmesini hedeflediklerini belirterek: "Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. ETÜ, bilimsel ve teknolojik üretime öncülük eden bir yükseköğretim kurumu olarak gençlerin hayal gücünü, problem çözme becerilerini ve girişimcilik potansiyellerini geliştiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her öğrencimiz, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yılın Tulpar Advance Up Hackathonu’na katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, fikrini projeye dönüştüren genç girişimcileri ve sürece büyük emek koyan Tulpar Uzay ve Roket Kulübüne ve danışman hocamız Doç. Dr. Murat Aydemir’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tulpar Uzay ve Roket Kulübü öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, genç yeteneklerin projelerini hayata geçirme ve yerel-ekosisteme katkı sağlama hedefiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

