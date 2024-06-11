Tüm ev sahiplerinin sadece iki haftası kaldı! Bunu yapmayan eyvah diyecek

EV SAHİPLERİ SON 15 GÜN!

O KARAR MECLİS’TEN ÇIKTI!

Milyonlarca ev sahibi meclisten yeni geçen bu düzenlemeyi merak ediyor. Ev sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme sonunda meclisten geçti. Ve Meclis ev sahiplerine 15 günlük bir süre verdi. İşte detaylar…





Ev sahiplerinin evlerini turizm amaçlı konut olarak kiralamalarına bazı düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler ile ev sahipleri izin belgesi olmadan evlerini turizm amaçlı kiralayamayacaklar. Yakın zamanda konut kiralamalarında yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme ile gerçek ve tüzel kişilerin turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerine bazı kısıtlamalar getirildi.

EV SAHİPLERİ İZİN BELGESİNİ NEREDEN ALACAK ?

Turizm amaçlı ev kiralamak isteyenler için İzin belgesi, yetkili Bakanlık tarafından verilecek. Başvurular sırasında dikkat edilecek bazı noktalarda önem taşıyor buna göre , kiralanacak konutun bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı, turizm amaçlı kiralamanın uygun olduğuna dair kararın ibraz edilmesi gibi konulara değinilecek.

Bu kanuna göre, izin belgesini almak kiraya veren kişinin sorumluluğunda sayılacak. Kiraya veren dışında birinin turizm amaçlı kiralama yapması durumunda, bu kiralamalar yalnızca Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında belgelendirilmiş A grupu seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.