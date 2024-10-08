Tunceli'de Geleneksel Orcik Üretimi Başladı

Tunceli'de Geleneksel Orcik Üretimi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, köylüler yörenin vazgeçilmez tatlarından biri olan orcik'in üretimine hız verdi. Üzüm ve ceviz kullanarak hazırlanan bu lezzet, tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor ve katkı maddesi içermiyor.

Köylülerin Yıllardır Süren Geleneği

Bazı yerleşimciler, yıllardır orcik yaparak aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bahar aylarında ceviz ve üzümleri hasat etmek için bahçelere yönelen köylüler, topladıkları bu ürünleri evlerine kovalarla taşıyor.

Orcik Yapımı ve Zorlukları

Saray İnce adlı köylü, orcik yapımının zorlu ve emek isteyen bir süreç olduğunu ifade etti. Kış hazırlıklarının sürdüğü bu günlerde, Türkiye'nin dört bir yanından orcik siparişleri aldıklarını belirten İnce, "Yaptığımız orciklerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz, geri kalanını ise satıyoruz." dedi.

Piyasada Orcik Fiyatları

Çemişgezek'te üretilen orciklerin kilosu piyasa şartlarına bağlı olarak 300 ila 400 lira arasında değişiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, yörenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler, üzüm ve cevizden üretilen geleneksel lezzet "orcik"in üretimine başladı.