Tunceli’de Kar ve Fırtına Etkili: Meteoroloji Uyardı

Tunceli’de Kar ve Fırtına Etkili

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tunceli genelinde kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, yaya ve sürücüler özellikle buzlanma nedeniyle güçlük çekiyor.

Belediye ve ilgili kurumlar, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

METEOROLOJİ 13’ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, BUZLANMA VE ÇATILARDAN SARKAN BUZ KÜTLELERİ VATANDAŞLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR.