Tunceli’de Kar ve Fırtına Etkili: Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Tunceli’de kuvvetli kar ve fırtına etkili oldu; ulaşım aksadı, kurumlar sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:15
Tunceli’de Kar ve Fırtına Etkili: Meteoroloji Uyardı

Tunceli’de Kar ve Fırtına Etkili

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tunceli genelinde kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, yaya ve sürücüler özellikle buzlanma nedeniyle güçlük çekiyor.

Belediye ve ilgili kurumlar, muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

METEOROLOJİ 13’ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN...

METEOROLOJİ 13’ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, BUZLANMA VE ÇATILARDAN SARKAN BUZ KÜTLELERİ VATANDAŞLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR.

METEOROLOJİ 13’ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ’DE ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın
2
Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı
3
Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü
4
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler
5
Çamlıca'da Kartopu Coşkusu: İstanbul Beyaza Büründü
6
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok
7
Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları