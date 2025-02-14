Tunceli'de Yaban Keçileri Karlı Dağlarda Yiyecek Arıyor

Tunceli'de Yaban Keçileri Besin Bulmakta Zorlanıyor

Tunceli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı beyaz bir örtüyle kapladı. Bu olumsuz hava koşulları, bölgede yaşayan yaban keçilerinin yiyecek bulma mücadelesini zorlaştırdı.

Karla Kaplanmış Dağlarda Besin Arayışı

Kar yağışının ardından göze çarpan beyaz manzara, yaban keçilerinin doğal ortamlarında beslenmesini olumsuz etkiledi. Yüksek dağlarda ve kayalık alanlarda yiyecek arayan yaban keçileri, kar tabakalarını toynaklarıyla kazarak kuru ot bulmaya çalıştıkları anlar kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ise bu zorlu süreçte destek olmak amacıyla, bazı yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Bu adım, hayvanların kış aylarında karşılaştığı besin sıkıntısını hafifletmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Tunceli'de yaban keçileri, kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Tunceli'de yaban keçileri, kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorluk çekti.