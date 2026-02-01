Tunceli Ovacık’ta Çatılardan Sarkan Metrelerce Kar Kütleleri
Yoğun kar yağışı çatılarda etkisini gösterdi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bina çatılarından sarkan kar kütleleri hayrete düşürdü.
Bazı apartmanların çatı saçaklarından sarkan metrelerce uzunluğundaki kar kütleleri, evlerin balkonlarını sararak dikkat çekti.
O anlar, Dilaver Eren tarafından görüntülendi ve bölgedeki kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.
OVACIK İLÇESİNDE BİNA ÇATILARINDA SARKAN KAR KÜTLELERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ