Tunceli Ovacık’ta Çatılardan Sarkan Metrelerce Kar Kütleleri

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılardan metrelerce uzunlukta kar kütleleri sarktı; görüntüler Dilaver Eren tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:21
Yoğun kar yağışı çatılarda etkisini gösterdi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bina çatılarından sarkan kar kütleleri hayrete düşürdü.

Bazı apartmanların çatı saçaklarından sarkan metrelerce uzunluğundaki kar kütleleri, evlerin balkonlarını sararak dikkat çekti.

O anlar, Dilaver Eren tarafından görüntülendi ve bölgedeki kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları