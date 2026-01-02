TÜRGEV Galata Köprüsü'nde Filistin İçin Yürüdü: 520 Bin Kişilik Dayanışma

TÜRGEV Galata Köprüsü'nde Filistin İçin Saf Tuttu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da düzenlenen yürüyüşte Filistin'e destek için yer aldı. Organizasyona, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında yaklaşık 520 bin kişi ve 400 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Karlı sabah, Galata Köprüsü'nde buluşma

İstanbul, 2026’nın ilk sabahına zulme karşı ayağa kalktı. Karla örtülü sokaklarda tekbirler ve "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz" sloganlarıyla on binler Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Yeni Camii çevresinde sabah namazını kıldıktan sonra kortejler halinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Türk ve Filistin bayrakları omuz omuza dalgalandı, kalabalığın kararlılığı alanda hissedildi.

Gönüllüler ve gençlerin aktif rolü

Yürüyüşte TÜRGEV yönetimi, gönüllüleri ve gençler aktif sorumluluk üstlendi. Sabah namazının ardından saflara katılan gönüllüler, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara eşlik etti; soğuk hava nedeniyle yapılan sıcak ikramlara destek verdi. TÜRGEV'li gençler, Filistin’de yaşananlara dair hazırlanan bilgilendirici materyalleri katılımcılarla paylaşarak bilinç aktarımında bulundu.

Liderlerden ve temsilcilerden mesajlar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşün 3’üncüsünde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜRGEV Vakıf Meclisi Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ortak vicdani duygulara işaret eden bir konuşma yaptı. Yürüyüş sonrasında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Galata Köprüsü’nde oluşan tabloyu ‘vicdanla kurulan bir bağ’ olarak nitelendirdi. Yılmaz şunları söyledi: "Yeni yılın ilk gününde, bu soğukta burada olmamızın çok derin bir anlamı var. Gazze’de anneler, babalar, çocuklar, kundaktaki bebekler, bugün barınmadan, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Ateşkes ilan edilmiş olsa da sahadaki adaletsizlik sürüyor, insani yardımlar engelleniyor. Bugün burada olmak, Filistin’i unutmadığımızın ve bu davaya sahip çıktığımızın açık ilanıdır". Yılmaz, Batı’da ateşkes sonrası Filistin’e yönelik sessizliğin derinleştiğine dikkat çekti ve Türkiye’den yükselen bu vicdanın küresel ölçekte önemli olduğunu vurguladı.

Galata Köprüsü'nden dayanışma mesajı

Konuşmalar ve duaların ardından yürüyüş sona erdi. Yüz binlerle birlikte TÜRGEV, Galata Köprüsü'nden Filistin halkına dayanışma mesajını dünyaya duyurdu. Yeni yılın ilk gününde verilen bu mesaj, Filistin davasına yönelik toplumsal duyarlılığın ve gençler arasındaki vicdani hassasiyetin güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

