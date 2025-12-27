Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü

1453 yapımı merkez Koca Camiinin avlusunda hayatını Kur'an hizmetine adayan 78 yaşındaki Hafız Ahmet Avcı, 1967 yılından 2005 yılına kadar resmi olarak görev yaptıktan sonra emekliliğine rağmen görevine devam ediyor.

Samaili Köyü'nden 1963 yılında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek ve hafız olmak için Koca Camii avlusundaki Kur'an Kursu'na gelen Ahmet Avcı, yaşamının büyük bölümünü bu avluda geçirdi. Haberde aktarılanlara göre Avcı, toplamda 68 yılını Koca Camii avlusunda geçirdi.

35 yıl 11 ay resmi görevli olarak hizmet veren Kurra Hafız Ahmet Avcı, 2005 yılından bu yana ise gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor. Emekli olmasına rağmen tam 20 yıldır her gün eski görev yerine gelip, sabah namazı ile birlikte Nazilli Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğini açıyor ve yatsı namazına kadar isteyen herkese Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Günlük olarak öğrencisinden emeklisine kadar herkese ders veren ve hafızlık yapanların dersini dinleyen Ahmet Avcı, sağlık elverdiği sürece hafız yetiştirmeye devam etmek istediğini vurguluyor. Avcı, tek isteğinin bu yolda son nefesini vermek olduğunu söylüyor.

Nazilli Koca Camii avlusunda yıllara yayılan bu fedakâr hizmet, hem yerel topluluk hem de Kur'an eğitimi açısından örnek bir bağlılık hikâyesi olarak öne çıkıyor.

