TÜRGEV ve TÜGVA 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze Yürüyüşünde

TÜRGEV, 1 Ocak 2026 Gazze yürüyüşünde tek yürek

TÜRGEV, TÜGVA öncülüğünde düzenlenecek 1 Ocak 2026 tarihli Gazze yürüyüşünde yer alarak, Gazze'de süren insani krize dikkat çekme kararlılığını tekrar ortaya koyuyor. Yürüyüşün ayrıntıları, Milli İrade Platformu tarafından, TÜGVA ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplantı TÜGVA Genel Merkezinde gerçekleştirildi ve TÜRGEV yetkilileri mevcut insani tabloyu değerlendirdi.

Ateşkes sahadaki tabloyu değiştirmedi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Gazze’ye dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenleneceğini söyledi. Erdoğan, yürüyüşün "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin’i Unutmuyoruz" ve "Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek" sloganlarıyla saat 08.30’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, ateşkes ilan edilmesine rağmen sahadaki insani tablonun değişmediğine vurgu yaparak, meselenin siyasi bir başlık olmanın ötesinde insanlık vicdanını ilgilendiren bir sorumluluk alanı olduğunu ifade etti. Kalıcı barışın adalet ve sorumluluk mekanizmalarının işletilmesiyle mümkün olacağını, Gazze’nin yeniden inşasının ise uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bu yürüyüş, insanlık onuruna sahip çıkan ortak bir vicdan çağrısıdır

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin meselesinin Türkiye için yalnızca tarihi bir yük değil; ortak insani değerler, adalet duygusu ve vicdan bilinciyle şekillenen bir dayanışma alanı olduğunu söyledi. Yılmaz, TÜRGEV’in gençlerin yaşananları doğru kaynaklardan öğrenmesi ve süreci insani boyutuyla kavraması için yürüttüğü farkındalık çalışmalarını anlattı.

Yılmaz, bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık", "5N1KUDÜS" ve "Sadakat" sergilerinin gençlerin yaşananlara tanıklık etmelerini ve bu bilinci kalıcı sorumluluğa dönüştürmelerini hedeflediğini belirtti. Ayrıca ateşkes söylemlerine rağmen sivillerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, özellikle kış aylarının barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlara erişimi daha da güçleştirdiğini vurguladı.

Devlet duruşu, sivil toplumun vicdani sorumluluğu

Yılmaz, TÜRGEV Vakfı’nın Hâmîsi Cumhurbaşkanı liderliğinde Filistin meselesinde sergilenen ilkeli ve kararlı devlet duruşunun en başından bu yana net olduğunu, sivil toplumun ise bu duruşu vicdan, merhamet ve insani sorumluluk ekseninde güçlendirdiğini söyledi. İnsani yardımların artırılmasının, ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yılmaz, özellikle çocuklar, gençler ve aileler için umut koruyacak adımların tüm insanlık adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlerle birlikte umut ve dayanışma için

TÜRGEV’in kuruluşundan bu yana gençliği merkeze alan bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Yılmaz, vakfın gençleri adalet, merhamet ve insan onuru ekseninde; iyiliği çoğaltan, dayanışmayı büyüten ve mazlumdan yana durmayı ilke edinen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde gerçekleşecek yürüyüşün, Gazze’deki sivil halk için umudu diri tutan ve ortak vicdanı görünür kılan bir dayanışma buluşması olacağı vurgulandı.

Süper Lig’in dört büyüğünden ortak çağrı

Basın toplantısına spor camiasından da destek geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor temsilcileri, Filistin meselesinin insani bir sorumluluk olduğunu belirterek taraftarı 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’ne davet etti.

Toplantının sonunda Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve vicdan sahibi herkese çağrıda bulunarak: "Yeni yılın ilk gününde Gazze için dünyaya güçlü bir ses vermek istiyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

