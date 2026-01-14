Bolu Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü; D-100 ve Anadolu Otoyolu kesiminde havadan kartpostallık görüntüler kaydedildi.

Bolu Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Havadan kaydedilen beyaz örtü görüntüleri

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağında etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, havadan görüntülendi.

İstanbul ile Ankara arasını birbirine bağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde gerçekleşen yağış sonrası, ormanlık alanlar karla kaplandı.

Çam ağaçlarının beyaz örtüyle bütünleştiği ve iki ana ulaşım aksının aynı karede yer aldığı anlar, dron ve havadan çekimler ile kayda alındı.

Güzergâhta ulaşımın normal seyrinde devam ettiği belirtilirken, sis ve kar bulutlarının oluşturduğu mistik manzaralar da görüntülere yansıdı. Sürücüler, karla kaplı ormanların arasından geçmeye devam etti.

BOLU DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARA, HAVADAN VE KARADAN KAYDA ALINDI. BEYAZA BÜRÜNEN BÖLGE, DOĞA İLE ULAŞIMIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLERLE ADETA KARTPOSTALLIK KARELER SUNDU.

