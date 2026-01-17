Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 Bin Sosyal Konut — Malatya'da 9 bin 659 Kura

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:21
Proje hedefi ve Malatya kura töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirterek, Malatya'da 9 bin 659 hak sahibi için kura çekiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, "Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe düşmedik. Devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk, yaralarımızı birlikte sardık" dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve teslimatlar

Bakan Kurum, depremin ardından yürütülen çalışmaların Türkiye tarihinin en büyük inşa seferberliğine dönüştüğünü vurguladı. 27 Aralık'ta Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 455 bin 357 konutun teslim edildiğini ve "saatte 23 günde 550 konut üretildiğini" ifade etti.

Malatya'da bugüne kadar 80 bin bağımsız bölüm'ün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Kurum, şehrin yeniden Doğu ile Batı arasında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Malatya'daki dağılım ve sosyal donatılar

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da 9 bin 659 sosyal konutun kura çekiminin yapıldığını; bu konutların 8 bin 500'ünün merkezde, kalanların ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde inşa edileceğini söyledi.

Projede yalnızca konutların değil, aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatacak çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlığı merkezleri, spor alanları ve misafirhaneler gibi sosyal donatılara da yer verileceği bildirildi.

Aidat düzenlemesi ve denetim

Programda ayrıca site aidatlarına ilişkin yeni bir düzenlemenin Meclis gündeminde olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, aidat artışlarının enflasyon oranını aşamayacağını, site yönetim şirketlerinin ise bakanlık tarafından belgelendirileceğini ve denetleneceğini kaydetti.

Bakan Kurum, kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, hak sahibi olacak vatandaşların yeni evlerinde huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını temenni etti.

