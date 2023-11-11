Turizm lideri Kapadokya seçildi! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yeri neresidir? sorusunun yanıtı kesinlikle ki Kapadokya olarak bilinmektedir. Tarihe ışık tutan güzelliği ve etkileri, turistleri adeta büyülemektedir.

Turizm lideri Kapadokya seçildi! Tüm zamanların rekoru kırıldı
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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yeri neresidir? sorusunun yanıtı kesinlikle ki Kapadokya olarak bilinmektedir. Tarihe ışık tutan güzelliği ve etkileri, turistleri adeta büyülemektedir. Kapadokya'nın eşsiz doğal güzelliğinin yanında Yeraltı Şehirleri, Peri bacaları ile birlikte Kaya kiliseleri, mağara otelleri ilgi odağı olmaktadır.

KAPADOKYA DA GEZİLECEK YERLER

Kültürel mirasının yanı sıra balon turları yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Kapadokya 2023 yılı boyunca ziyaretçi akınına uğramıştır. Yılbaşından bu yana 4.5 milyona yakın misafir ağırlayan Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırmış bulunmaktadır. Yılın ilk 10 ayında 4,5 milyon turistin geldiği Kapadokya'da ilerleyen dönemler ile alakalı da tahminler yürütülmelidir.

kapadokya

KAPADOKYA'YA ZİYARETÇİ AKINI

Kalan 2 aylık süreçte Kapadokya'ya 2 milyon turistin daha geleceği tahmin edilmektedir. Özellikle de pandemi dönemi sonrasında turizmin en fazla etkilendiği yer Kapadokya olmaktadır. Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin %70'i yabancı turist olarak açıklanırken geri kalan %30'luk kısmı ise yerli turistler olarak biliniyor.

Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya, Japonya gibi ülkelerden yabancı turistler gelmekte iken zzellikle de sonbahar ve kış mevsimlerinde Kapadokya ilgi odağı oluyor. Bölgeye gelen turistler doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra balon turları aktivitelerine katılabiliyor. Aktiviteler arasında ise ATV safarisi, bisiklet, Kaya tırmanışı gibi faaliyetler yer alıyor.

Dünya miras listesinde yer alan Kapadokya 60 milyon yıl öncesine dayanan doğal güzelliğe sahiptir. Tüf tabakasının erozyon ile şekillenmesi ile ortaya çıkan çıkıntılar Kapadokya'nın en önemli ziyaret yeri olarak bilinirken yeraltı şehri de dikkat çekmektedir. Kapadokya'da 200'e yakın yeraltı şehri bulunmaktadır. En çok tercih edilen ziyaret yerleridir.

kapadokya

Hristiyanlık tarihinin önemli ziyaret merkezleri Kapadokya'da yer almaktadır. 600'e yakın Kaya Kilisesi yer alan bölgede Ihlara Vadisi, Göreme açık hava müzesi gibi kiliseler tarih boyunca çok dikkat çekmiştir.

KAPADOKYA BALON TURLARI

Kapadokya özellikle de balon turları ile ziyaretçi akınına uğramaktadır. 1991 yılından beri süregelen balon turları Kapadokya'nın Peri Bacaları, kayaları ve köylerini havadan görmek imkanı sağlamaktadır. Mağara otelleri ile de ünlü olan Kapadokya bölgenin mimarisine özel olarak oyuk bir şekilde yapılmış otelleri ile de dikkat çekmektedir. En güzel ve en çok ziyaret edilen yerler arasında ilk sırada yer alan Kapadokya 2023 senesinde tüm zamanların rekorunu kırmıştır.

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