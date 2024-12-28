Türk Doktor Gazze'deki Soykırımı Anlattı: 'Vahşeti Gördüm'

Gazze'de Yüzleşilen Vahşet

Gazze'nin Han Yunus kentinde gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, tüm dünyayı dehşete düşüren olayları anlattı. Doktor Kamacı, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik düzenlediği bombardımanlar sonucunda yaşananları şöyle açıkladı: 'Tek kelimeyle soykırım gördüm.'

Bombalar Arasında Hayat Mücadelesi

Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen 'Gazze İzlenimleri' programında yaptığı konuşmada, Gazze'ye bir uluslararası dernek aracılığıyla gittiğini belirtti. Çalıştığı hastanenin çevresine sürekli bomba düştüğünü ifade ederek, 'Hastanemize doğrudan bir saldırı olmamasına rağmen, çevresine bomba düşmeleri devam ediyordu. İlk günler bu sesler bizi tedirgin etti, ama bir hafta içinde alıştık ve işimize devam ettik.' dedi.

Her Gün Şehitler ve Yaralılar

Gazze'deki yaşam koşullarının dayanılmaz olduğunu dile getiren Kamacı, 'Evlerin hemen hemen hepsi yıkılmıştı. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, elektrikleri ve suları yok. Her aileden şehitler veriliyor ve ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyamıyor.' şeklinde konuştu. Yaralıların bazen at arabasıyla hastaneye getirildiğini vurguladı.

Küçük Çocukların Acı Hikayeleri

Kamacı, hastanedeki ilk operasyonun bir çocuğa yapıldığını belirterek, 'İlk ameliyat ettiğim çocuk, bir keskin nişancı tarafından vurulmuştu. İsrail askerleri sokakta oynayan bir çocuğu hedef aldı. Böyle bir zalimlikle daha fazla karşılaşmak mümkün değil.' dedi.

İlaç ve Malzeme Kıtlığı

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde sekteye uğradığını aktaran Kamacı, 'Hastanelere tıbbi malzeme girişine izin verilmiyor. Sadece birkaç hastane ayakta kalabilmişken, diğerleri kullanılamaz hale gelmiş durumda.' ifadelerini kullandı. Daha fazla insanın hayatını kaybetmesini engelleyecek yardımların da engellendiğini belirtti.

Doktor Kamacı'nın dikkat çektiği bu acı gerçekler, Gazze'de yaşanan insanlık dramının boyutunu gözler önüne seriyor.

Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Gazze İzlenimleri" programında konuşma yaptı.

Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Gazze İzlenimleri" programında konuşma yaptı.