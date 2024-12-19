Türk Ressam, Uluslararası Çevrim İçi Sergide Eserini Sergileyecek

Doç. Dr. Nilgün Şener, Yıldızlar Arasında

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Şener, gelecek yıl Ocak ayında uluslararası bir çevrim içi sergide, Türkiye'yi temsil ederek eserini sanatseverlerle buluşturacak. Bu sergi, dünya çapında 100 seçkin sanatçının katılımına ev sahipliği yapacak.

Sanat Kariyerinde Yeni Bir Başarı

Uluslararası alanda birçok projede yer alan Şener, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen Busan Uluslararası Sanat Festivali’nde 1000’i aşkın sanatçının arasından “Silver Award” ödülünü kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.

Çevrim İçi Sergi Detayları

Şener, Bindaas Sanatçı Grubu tarafından düzenlenen “100 Seçkin Uluslararası Sanatçı Çevrimiçi Sergisi 3.0”da bir eserini sergileyerek Türk sanatını dünyaya tanıtacak. Bu sanal sergide, çeşitli kültürel perspektifleri ve stilleri temsil eden 36 farklı ülkeden 100 sanatçının eserleri yer alacak.

Keyif Verici Bir Deneyim

Sergide yer alacak eseri üzerinde son çalışmalarını sürdüren Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanata olan tutkusunun küçük yaşlarda ailesinden ve öğretmenlerinden aldığı destekle başladığını belirtti. Kovid-19 sürecinde çevrim içi yaratıcılık platformlarında katıldığını ve birçok uluslararası övgü topladığını ifade etti.

Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici

“Türkiye'yi ve Kocaeli Üniversitesini temsil etmek benim için büyük bir onur. Ödüller, daha fazla etkinlik ve projeye yönelmemi sağladı.” diyen Şener, eserlerinin hem sanatsal hem de toplumsal değer taşıdığını vurguladı. Gelecek Ocak ayında çevrim içi sergiye katkı sağlayacak olmanın, 100 sanatçının arasında yer almanın çok keyif verici olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gelecek Hedefleri

Şener, sanatı ve Kocaeli Üniversitesini daha iyi temsil etme hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini, Türkiye'nin sanat ortamını dünyaya tanıtmanın önemine dikkat çekti. “Bir süre sonra figürler eklemeye başlayacağım. Sanatımda yol, hız ve modern hayat temaları ön planda olacak.” diyerek, sanatına dair gelecek projelerini duyurdu.

Akademisyen ve ressam Doç. Dr. Nilgün Şener, dünya çapından 100 seçkin sanatçının yer alacağı çevrim içi sergide Türkiye'yi temsil ederek eserini uluslararası platformda izlenime sunacak.

Akademisyen ve ressam Doç. Dr. Nilgün Şener, dünya çapından 100 seçkin sanatçının yer alacağı çevrim içi sergide Türkiye'yi temsil ederek eserini uluslararası platformda izlenime sunacak.