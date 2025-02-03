Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşlar için tarihi bir dönem başlayacağı duyuruldu. Bakan Murat Kurum'un imzasıyla yayımlanan genelgede, 81 ilin valiliklerine sosyal konut üretiminde kullanılabilecek arazilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir talep iletildi.

Konut Alma İmkanında Müjdeli Gelişmeler

Bakanlık tarafından başlatılan bu seferberlik, dar gelirli ve ev sahibi olamayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeterek konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" ifadesine yer verildi. Genelgenin ardından TOKİ (Toplu Konut İdaresi) devreye girecek ve projelerin sayısını artıracaktır.

Her İle Her İlçeye Konut Projesi

Proje çerçevesinde, kent merkezleri ve ilçe merkezlerinde nüfus yoğunluğuna göre konut sayıları belirlenecek. Nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçelerde en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut inşa edilmesi planlanmaktadır. Valiliklere gönderilen genelgede, yeterli büyüklükte ve öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

Altyapı ve Sağlamlık Ön Planda

Konut yapımında kullanılacak arazilerin seçimi titizlikle yapılması gerektiği vurgulandı. Arazilerin altyapı ve ulaşım olanaklarına yakınlığı, topografik uyumluluğu gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi özel alanlar proje kapsamının dışında tutulacak.