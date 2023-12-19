Tuvalet kağıdı biten o markete koşuyor! Dev paketinde indirime indirim geldi: Tanesi 5 TL!

Tuvalet kağıdını avantajlı almak isteyen herkes bu markete koşacak! Büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ BAŞLADI

Son birkaç senedir tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşın tepkisine sebep olsa da Tarım Kredi Marketler müşterilerinin yüzünü güldürdü.





Tarım Kredi Marketler tarafından başlatılan indirime göre Solo marka 40'lı tuvalet kağıdı 159.90 TL'den satışa çıkacak. Kampanyayla birlikte tuvalet kağıdının tanesi 4 TL'ye geliyor. İndirimden faydalanmak için elinizi çabuk tutun!