Tuvalet kağıdı biten o markete koşuyor! Dev paketinde indirime indirim geldi: Tanesi 5 TL!

Yükselen fiyatlara karşı büyük indirim başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Tuvalet kağıdı biten o markete koşuyor! Dev paketinde indirime indirim geldi: Tanesi 5 TL!
Yayın Tarihi:

Tuvalet kağıdını avantajlı almak isteyen herkes bu markete koşacak! Büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ BAŞLADI

Son birkaç senedir tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşın tepkisine sebep olsa da Tarım Kredi Marketler müşterilerinin yüzünü güldürdü. 

tuvalet kağıdı indirimi başladı

Tarım Kredi Marketler tarafından başlatılan indirime göre Solo marka 40'lı tuvalet kağıdı 159.90 TL'den satışa çıkacak. Kampanyayla birlikte tuvalet kağıdının tanesi 4 TL'ye geliyor. İndirimden faydalanmak için elinizi çabuk tutun! 

Öne Çıkanlar
Hem emekli hem memur bayram edecek! Tam 8.077 TL fazladan verilecek: İşte detaylar Hem emekli hem memur bayram edecek! Tam 8.077 TL fazladan verilecek: İşte detaylar
Göz altı morlukları meğer bundan kaynaklanıyormuş! Geçsin diye uğraşanlar buna dikkat Göz altı morlukları meğer bundan kaynaklanıyormuş! Geçsin diye uğraşanlar buna dikkat
Araç sahiplerine kritik uyarı! Aracı böyle olanlara trafik yolu kapandı: Bir bir garaja çekiliyor Araç sahiplerine kritik uyarı! Aracı böyle olanlara trafik yolu kapandı: Bir bir garaja çekiliyor
Çok Okunanlar
Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Kurutma makinesi masrafından kurtaracak! Makine 3 adet atın yeter Kurutma makinesi masrafından kurtaracak! Makine 3 adet atın yeter Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak