Tuz Gölü'ne Kar ve Yağmur Umudu: Aksaray'da Kuraklığa Rahmet

Tuz Gölü'ne Kar ve Yağmur Umudu: Aksaray'ta Kuraklığa Rahmet

Aksaray’da etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından, Tuz Gölü kısmen beyaza büründü. Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray sınırlarında bulunan göldeki beyaz örtü, kuraklıkla mücadelede umut yarattı.

Göldeki su seviyesinin her geçen yıl çekilmesi sonucu küçülme yaşayan Tuz Gölü, bu yağışlarla bir nebze rahatlama sağladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı gölde beyaz örtü oluşturdu ve bölge halkında sevince neden oldu.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın açıklaması

Mustafa Zavlak şunları söyledi: "2025 yılı kuraklık yaşadık. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yer altı sularımızın bitmesi. Çok şükür 2026 yılı rahmet ve bereketiyle geldi. Gerçekten Tuz Gölü’müz kurak bir dönüm yaşıyordu. Kuraklık sebebiyle flamingo ölümleri gerçekleşiyordu. Erken göç ve kuluçkalama sorunları yaşanıyordu. Tarım ve hayvancılıkta gerçekten yeraltı sularımızın bitmesi ciddi anlamda ürün rekolte düşüşüne neden oldu. Rabbim rahmetiyle getirdi 2026 yılını. Çok şükür ki hem yer altı sularımızın beslenmesi hem de tabiatımızın korunması açısından çok güzel bir kar yağışı oldu" dedi.

