TYB’den TRT’ye 2 Ödül: İsmail Bingöl ve 'Hayatın İçinden'

TYB'nin 2025 ödüllerinde iki ödül Erzurum'a gitti: İsmail Bingöl Basın-Fıkra Dalı'nda, TRT Erzurum Radyosu yapımı 'Hayatın İçinden' Radyo Programı dalında.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:04
TYB’den TRT’ye 2 Ödül: İsmail Bingöl ve 'Hayatın İçinden'

TYB’den TRT’ye 2 Ödül: İsmail Bingöl ve 'Hayatın İçinden'

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), gelenekselleşen ve kültür dünyasının "en saygın ödülleri" arasında gösterilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin 2025 yılı sahiplerini açıkladı.

Erzurum'a iki ödül

Ödüllerden ikisi Erzurum'a gitti. Birincisi, şair-yazar ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü İsmail Bingöl'ün Milat Gazetesi'ndeki yazılarına verildi; diğeri ise TRT Erzurum Radyosu yapımı "Hayatın İçinden" programına layık görüldü.

İsmail Bingöl, Basın-Fıkra Dalında Ödül aldı. Seçici kurul, Bingöl'ü Anadolu irfanını ve insani değerleri yalın, etkileyici bir dille okura aktardığı için yılın yazarı seçti.

"Hayatın İçinden" programı Radyo Programı alanında ödüle değer görüldü. Kurul, programı sadece bir radyo yayını olarak değil; aynı zamanda bölge ve Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yaşayan, aynı kültürün ve inancın yapı taşlarıyla beslenen insanların gündelik yaşamına dokunan, sorunlarına çözüm arayan ve bu değerleri unutulmaktan kurtarıp yarınlara taşıyan bir köprü olarak nitelendirerek ödüle layık buldu.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB), GELENEKSELLEŞEN VE KÜLTÜR DÜNYASININ "EN SAYGIN ÖDÜLLERİ" OLARAK...

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB), GELENEKSELLEŞEN VE KÜLTÜR DÜNYASININ "EN SAYGIN ÖDÜLLERİ" OLARAK KABUL EDİLEN "YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI" ÖDÜLLERİNİN 2025 YILI SAHİPLERİNİ AÇIKLADI.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB), GELENEKSELLEŞEN VE KÜLTÜR DÜNYASININ "EN SAYGIN ÖDÜLLERİ" OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediyesi Zabıta’dan Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
2
Arsuz'da 10 Metrelik Deniz Çekilmesi Endişe Yarattı
3
Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi
4
Adana'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kendi Kök Hücreleriyle Lenf Kanserini Yendi
5
Başkan Ahmet Akın Savaştepe'ye Çıkarma: 2026'nın İlk İlçe Ziyareti
6
Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da
7
Amasya Gümüşhacıköy'de kış uykusuna yatmayan ayı köyü alarma geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları