TYB’den TRT’ye 2 Ödül: İsmail Bingöl ve 'Hayatın İçinden'

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), gelenekselleşen ve kültür dünyasının "en saygın ödülleri" arasında gösterilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin 2025 yılı sahiplerini açıkladı.

Erzurum'a iki ödül

Ödüllerden ikisi Erzurum'a gitti. Birincisi, şair-yazar ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü İsmail Bingöl'ün Milat Gazetesi'ndeki yazılarına verildi; diğeri ise TRT Erzurum Radyosu yapımı "Hayatın İçinden" programına layık görüldü.

İsmail Bingöl, Basın-Fıkra Dalında Ödül aldı. Seçici kurul, Bingöl'ü Anadolu irfanını ve insani değerleri yalın, etkileyici bir dille okura aktardığı için yılın yazarı seçti.

"Hayatın İçinden" programı Radyo Programı alanında ödüle değer görüldü. Kurul, programı sadece bir radyo yayını olarak değil; aynı zamanda bölge ve Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yaşayan, aynı kültürün ve inancın yapı taşlarıyla beslenen insanların gündelik yaşamına dokunan, sorunlarına çözüm arayan ve bu değerleri unutulmaktan kurtarıp yarınlara taşıyan bir köprü olarak nitelendirerek ödüle layık buldu.

