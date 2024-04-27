Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,45 -0,15%
EURO
34,83 -0,66%
ALTIN
2.427,5 0,14%

Ucuza kahve makinesi almak isteyen beklemesin! Her şubede 1 tane olacak

ŞOK, 24 Nisan’da başlayacak olan indirim kampanyasını açıkladı. İşte, o tarihten itibaren indirime girecek ürünlerin listesi…

Yayın Tarihi: 27.04.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 19:40
Ucuza kahve makinesi almak isteyen beklemesin! Her şubede 1 tane olacak

24 Nisan 2024 Çarşamba günü için ŞOK’un aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimli fiyatlarla sunulacak ürünlerin listesini sizin için derledik. ŞOK marketlerde, 24 Nisan itibarıyla birçok yeni ürün raflardaki yerini alacak. Peki, 24 Nisan’da ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa sunulacak? İşte, yarın ŞOK marketlerde bulabileceğiniz indirimli ürünlerin detayları…

ŞOK MAĞAZA

24 NİSAN 2024 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

24 Nisan 2024 tarihinde ŞOK marketlerinde bulabileceğiniz aktüel indirimli ürünler:

• Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi: Şimdi sadece 2.999 TL

• Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi: Kaçırılmayacak fiyat 1.499 TL

• Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi: Sadece 899 TL

• Arzum Tea Blend Çay Makinesi: İndirimli fiyatıyla 1.399 TL

• Arzum Starmix Mikser: Mutfakların yeni yardımcısı 899 TL

• Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi: Şık tasarımıyla 229 TL

• Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik: Her evin ihtiyacı 229 TL

• Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı: Lezzetli mısır patlatmanın keyfi 229 TL

 

ŞOK AKTÜEL

• Portofino markalı 6 parça meşrubat bardak seti: 169 TL

• Portofino markalı 6 parça su bardağı seti: 129 TL

• 210 cc hacimli kupa tipi bardak: 19,95 TL

• 16 cm yükseklikte düz kenarlı şeffaf bardak: 19,95 TL

• 1040 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 79,95 TL

• 640 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 69,95 TL

• 1520 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 109 TL

• Üçsan markalı 2 adet Trendy serisi yuvarlak plastik saklama kabı: 89,95 TL

• Üçsan markalı 2 adet dikdörtgen plastik saklama kabı: 59,95 TL

• İki gözlü pratik saklama kabı: 29,95 TL

• Bitki çayları için özel süzgeç: 59,95 TL

• Vakum özellikli şeffaf cam saklama kabı: 49,95 TL

ŞOK AKTÜEL İNDİRİM

500 cc Cam Yağlık: 29,95 TL

140 cc Cam Yağlık: 19,95 TL

12 cm Cam Kase: 19,95 TL

12 cm Sütlük: 119 TL

14 cm Sütlük: 129 TL

Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa: 12,95 TL

Katlanır Sele: 219 TL

Katlanır Su Kovası: 139 TL

Katlanır Badya: 69,95 TL

Tencere Kapak Düzenleyici: 34,95 TL

ŞOK ELEKTRONİK

Yer Çekçek: 39,95 TL

Cam Sil Çek: 22,95 TL

Lavabo Pompa: 39,95 TL

Deterjan Hazneli Süngerlik: 49,95 TL

2’li Silikon Bulaşık Süngeri: 49,95 TL

24 Nisan 2024 tarihinde ŞOK mağazalarında bulabileceğiniz özel indirimli teknoloji ürünleri ise şunlar:

Gamers Arena Peak Gamnig PC 20.999 TL Gamers Arena Space Gaming PC 27.999 TL Gamers Arena Hell Gaming PC 11.999 TL Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör 6.799 TL Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu 7.899 TL

ŞOK

ŞOK ÜRÜNLERİ

Daha birçok ürün ŞOK' ta sizleri bekliyor. Bu özel indirimleri kaçırmayın...


İLGİLİ HABERLER

MSB’de iş arayanlara MÜJDE! 1829 işçi alınıyor

Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün

SON DAKİKA FIRSATI DUYURULDU! 25 Bin TL’ye tapunuz hazır

Dışarda günlerce kalsa da bayatlamayacak! Günlerce taze kalan lavaş tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Ucuza kahve makinesi almak isteyen beklemesin! Her şubede 1 tane olacak

Dışarda günlerce kalsa da bayatlamayacak! Günlerce taze kalan lavaş tarifi

Malzemem olsa her gün yaparım diyeceksiniz! Kıyır kıtır kete tarifi

Usta şeflerden apartmanınızın kapınıza dikecek kurabiye tarifi! 20 dakikada hazır olacak

Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün

Kurabiyelerinizin bayatlamasının önüne geçen yöntem açığa çıktı! 1 çay kaşığı ekleyin yeter

MSB’de iş arayanlara MÜJDE! 1829 işçi alınıyor

PTT personel alımına başladı! 18 yaşında olan herkes başvurabiliyor

SON DAKİKA FIRSATI DUYURULDU! 25 Bin TL’ye tapunuz hazır

İş sahibi olmak isteyenler patır patır başvuruyor! İŞKUR’dan imza niteliğinde personel alımı

Bu tarif sabah kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek! 10 dakikada puf puf bazlama tarifi

Akbank kartınız varsa sakın fırsatı kaçırmayın! Paraya ihtiyacı olan 100 Bin TL veriliyor