Ucuza kahve makinesi almak isteyen beklemesin! Her şubede 1 tane olacak

24 Nisan 2024 Çarşamba günü için ŞOK’un aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimli fiyatlarla sunulacak ürünlerin listesini sizin için derledik. ŞOK marketlerde, 24 Nisan itibarıyla birçok yeni ürün raflardaki yerini alacak. Peki, 24 Nisan’da ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa sunulacak? İşte, yarın ŞOK marketlerde bulabileceğiniz indirimli ürünlerin detayları…





24 NİSAN 2024 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

24 Nisan 2024 tarihinde ŞOK marketlerinde bulabileceğiniz aktüel indirimli ürünler:

• Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi: Şimdi sadece 2.999 TL

• Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi: Kaçırılmayacak fiyat 1.499 TL

• Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi: Sadece 899 TL

• Arzum Tea Blend Çay Makinesi: İndirimli fiyatıyla 1.399 TL

• Arzum Starmix Mikser: Mutfakların yeni yardımcısı 899 TL

• Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi: Şık tasarımıyla 229 TL

• Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik: Her evin ihtiyacı 229 TL

• Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı: Lezzetli mısır patlatmanın keyfi 229 TL

• Portofino markalı 6 parça meşrubat bardak seti: 169 TL

• Portofino markalı 6 parça su bardağı seti: 129 TL

• 210 cc hacimli kupa tipi bardak: 19,95 TL

• 16 cm yükseklikte düz kenarlı şeffaf bardak: 19,95 TL

• 1040 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 79,95 TL

• 640 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 69,95 TL

• 1520 cc hacimli Borart marka kilit mekanizmalı cam saklama kabı: 109 TL

• Üçsan markalı 2 adet Trendy serisi yuvarlak plastik saklama kabı: 89,95 TL

• Üçsan markalı 2 adet dikdörtgen plastik saklama kabı: 59,95 TL

• İki gözlü pratik saklama kabı: 29,95 TL

• Bitki çayları için özel süzgeç: 59,95 TL

• Vakum özellikli şeffaf cam saklama kabı: 49,95 TL





500 cc Cam Yağlık: 29,95 TL

140 cc Cam Yağlık: 19,95 TL

12 cm Cam Kase: 19,95 TL

12 cm Sütlük: 119 TL

14 cm Sütlük: 129 TL

Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa: 12,95 TL

Katlanır Sele: 219 TL

Katlanır Su Kovası: 139 TL

Katlanır Badya: 69,95 TL

Tencere Kapak Düzenleyici: 34,95 TL





Yer Çekçek: 39,95 TL

Cam Sil Çek: 22,95 TL

Lavabo Pompa: 39,95 TL

Deterjan Hazneli Süngerlik: 49,95 TL

2’li Silikon Bulaşık Süngeri: 49,95 TL

24 Nisan 2024 tarihinde ŞOK mağazalarında bulabileceğiniz özel indirimli teknoloji ürünleri ise şunlar:

Gamers Arena Peak Gamnig PC 20.999 TL Gamers Arena Space Gaming PC 27.999 TL Gamers Arena Hell Gaming PC 11.999 TL Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör 6.799 TL Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu 7.899 TL









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