Uğur Köyünde Malzemeli Yol Bakımı Tamamlandı — Düzce

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Uğur Köyünde malzemeli yol bakımını tamamladı; zemin düzenlemesiyle ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:09
Uğur Köyünde Malzemeli Yol Bakımı Tamamlandı — Düzce

Uğur Köyünde Malzemeli Yol Bakımı Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uğur Köyünde yürütülen malzemeli yol bakım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Çalışmanın Detayları

Uğur köyündeki çalışmalar kapsamında köy içi yolların mevcut durumu iyileştirilerek zemin düzenlemesi yapıldı ve yol dayanıklılığı artırıldı. Gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleriyle birlikte ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaştırılırken, özellikle olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedeflendi. Çalışmaların amacı, kırsal kesimde sürüş güvenliğini ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Planlama ve Gelecek Çalışmalar

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde yol bakım ve iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlı ve programlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UĞUR KÖYÜNDE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UĞUR KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN MALZEMELİ YOL BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UĞUR KÖYÜNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları