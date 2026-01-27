Uğur Köyünde Malzemeli Yol Bakımı Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uğur Köyünde yürütülen malzemeli yol bakım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Çalışmanın Detayları

Uğur köyündeki çalışmalar kapsamında köy içi yolların mevcut durumu iyileştirilerek zemin düzenlemesi yapıldı ve yol dayanıklılığı artırıldı. Gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleriyle birlikte ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaştırılırken, özellikle olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedeflendi. Çalışmaların amacı, kırsal kesimde sürüş güvenliğini ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Planlama ve Gelecek Çalışmalar

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde yol bakım ve iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlı ve programlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

