Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi
Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu kareler
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve yavrularının yürüdüğü anlar yer aldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından şu notla paylaşıldı:
"Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu bir ritim, yeşilin ve toprağın kokusuyla birleşiyor. Yavru kızıl geyikler annelerinin koruması altında huzurla dolaşıyor."
Fotokapan kayıtları, bölgede yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları hakkında bilgi verirken, izleyenlere doğal yaşamın sakin anlarını sunuyor.