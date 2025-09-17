Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Uludağ'da konulan fotokapanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kızıl geyik ve yavrularının huzurlu anlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:08
Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu kareler

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve yavrularının yürüdüğü anlar yer aldı.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından şu notla paylaşıldı:

"Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu bir ritim, yeşilin ve toprağın kokusuyla birleşiyor. Yavru kızıl geyikler annelerinin koruması altında huzurla dolaşıyor."

Fotokapan kayıtları, bölgede yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları hakkında bilgi verirken, izleyenlere doğal yaşamın sakin anlarını sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Altın Koza'da "Gazze, Şimdi!" seçkisi
2
Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler
5
Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş
6
Bursa'da 'Mutlu Son' Oyunu Büyüledi
7
Zonguldaklı Çift 40. Evlilik Yıl Dönümünü Düğünle Kutladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa