Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Uludağ'da konulan fotokapanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kızıl geyik ve yavrularının huzurlu anlarını kaydetti.