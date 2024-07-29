Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 36 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların ÖSYM üzerinden mi yoksa kura ile mi yapılacağı ve diğer tüm detaylar haberimizde. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni personel alımıyla ilgili merak edilenler...





SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında toplamda 36 bin personel alımı yapacak. 26 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde atama yapılacağı belirtildi. Bu karar, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla alındı.

26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete duyurusuna göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlenmiştir. Bu karar, 4924 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince 2024 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.



SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK HİZMET BİRİMLERİ VE KONTEJYAN SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, aşağıdaki hizmet birimlerinde personel alımı yapacaktır:

Acil Sağlık Hizmetleri

İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi

Sağlık Evi

Yataklı Tedavi





36 bin personel alımı kapsamında çeşitli pozisyonlar için kontenjanlar şu şekildedir:



Diyetisyen: 1 kişi

Ebe: 9 kişi

Hemşire: 2 kişi

Sağlık Memuru: 25 kişi

Sağlık Teknikeri: 1 kişi

Tabip: 3498 kişi

Uzman Tabip: 32.464 kişi





Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için ÖSYM Tercih Kılavuzu kullanılmayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, bu alımların eleman güçlüğü çekilen noktalarda yapılacağı belirtilmiştir. Yani, bu alımlar Bakanlık tarafından yayımlanacak Atama kararı ile gerçekleştirilecektir.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, ilanın yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir. İlan yayımlandığında başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer detaylar netlik kazanacaktır.

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için toplamda 36 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların eleman temininde güçlük çekilen yerlerde yapılacak olması, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesini amaçlamaktadır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacağı, ilan yayımlandığında netleşecektir.



Sağlık Bakanlığı'nın bu yeni personel alımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. İlan yayımlandığında başvuru yapmak isteyen adaylar için tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.