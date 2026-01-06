Uludağ Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı — "Dönüşümün Enerjisi"

Uludağ Enerji ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Uludağ Enerji, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansına dair kapsamlı bir yol haritası sunan ilk sürdürülebilirlik raporunu "Dönüşümün Enerjisi" mottosuyla kamuoyuna açıkladı. Raporda şirketin yönetişim uygulamaları, topluma ve doğaya duyarlı projeleri, iklim değişikliği ve karbon yönetimi programı ile dijital dönüşüm yatırımları bir arada anlatılıyor.

Raporun kapsamı ve uyumluluk

Şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5 milyonu aşkın nüfusa hizmet veriyor. Uludağ Enerji, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunda çevresel, ekonomik ve sosyal performans sonuçlarını paylaştı. Rapor; UNGC (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), GRI (Küresel Raporlama Girişimi) ve SASB (Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu) standartlarına uygun olarak hazırlandı ve dağıtım ile perakende şirketleri dahil olmak üzere grup şirketlerinin performansını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Strateji, hedefler ve yönetim

Uludağ Enerji'nin sürdürülebilirlik stratejisi; iklim değişikliğiyle mücadele, dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve toplumsal etki başlıkları üzerine kurulurken, finansal sürdürülebilirlik de kurumsal sorumluluğun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriliyor. Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Funda Özvatan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, yönetişim ilkeleriyle uyumlu, güçlü bir organizasyonel yapı içinde yürütüyoruz. Çevresel ve sosyal alanlardaki risklerimizi yönetim kurulu düzeyinde ele alarak, dağıtım ve perakende faaliyetlerimizin daha dayanıklı, esnek ve güçlü bir strateji ile devamını sağlıyoruz. Enerjiye erişimde fırsat eşitliği, çevresel etkilerin azaltılması, iklime dayanıklı şebeke dönüşümü, karbonsuzlaşma çalışmalarımız ve dijital dönüşümle güçlenen altyapımız ülkemizin 2053 net sıfır hedefine katkı sunan stratejimizin de temel taşlarını oluşturuyor. Grup genelinde entegre bir yaklaşımla ilerlerken, teknolojiyi insan ve çevre yararına dönüştürmeyi önceliğimiz haline getiriyoruz. Yenilikçi ürün ve uygulamalar ile müşterilerimizin memnuniyetini sürekli geliştirmeyi, toplumsal yatırım programımız ile hizmet verdiğimiz bölgeye kalıcı fayda sunmayı hedefliyoruz. Finans kurumlarının çevresel ve sosyal performans standartlarını rehber edinerek, performansımızı sürekli geliştirmeye kararlıyız"

Toplumsal projeler ve saha uygulamaları

Uludağ Enerji, hizmet verdiği toplumda kalıcı fayda yaratmayı stratejisinin merkezi haline getirerek pek çok projeyi hayata geçiriyor. Yaşam destek cihazı kullanan müşteriler başta olmak üzere özel tüketici gruplarının kesintisiz enerjiye erişimi güvence altına alınıyor.

Toplumsal farkındalık ve eğitim projeleri kapsamında "Enerjini Geleceğe Taşı" ve "Enerji Danışmanım" programlarıyla çocuklara ve kadınlara enerji tasarrufu ile elektrik güvenliği eğitimi veriliyor; Karagöz Gölge Oyunu, boyama kitapları ve VR uygulamaları enerjiyi eğlenceli öğrenme deneyimine dönüştürüyor.

Şirketin sahada etkin görev alan uygulamaları arasında arama kurtarma ekibinin afet ve acil durum müdahaleleri, "Trafolar Konuşuyor" ve "Sosyal Faturalar" projeleriyle toplumsal farkındalık çalışmaları yer alıyor. Deprem sonrası destekler kapsamında "Hatay Yaşam ve Gelişim Kampüsü" ile bölgeye sosyal uyum desteği sağlandı.

Ayrıca sağlık odaklı "Pembe Lambalar", çevre bilinci için "Yeşil Dönüşüm Ormanları", kırsal alanlardaki ihtiyaç sahibi çocuklara destek sunan "Kardeşim Üşümesin" ve toplumun sanatla buluşmasını sağlayan "Şehrin Işıkları" fotoğraf yarışması gibi projeler sürdürülebilirlik stratejisine katkı veriyor.

Uludağ Enerji'nin raporu, enerji hizmetlerinin ötesine geçen bir sosyal sorumluluk yaklaşımını ve 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu, entegre bir sürdürülebilirlik yol haritasını ortaya koyuyor.

