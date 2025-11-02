Ulugöl Tabiat Parkı Sonbaharla Renklendi — Gölköy, Ordu

Ulugöl Tabiat Parkı Sonbaharla Renklendi

Gölköy'de doğa, renk ve fotoğraf tutkunlarını buluşturuyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.

Ulugöl Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin kimi doğada yürüyüş yaparken kimisi de piknik yapmayı tercih ediyor.

Kano sporu yapılabilen Ulugöl Tabiat Parkı, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelenler, sonbahar güzelliklerinin en iyi fotoğrafını çekebilmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.