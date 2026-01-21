Ulukışla Göleti: bin 260 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak

Ulukışla Gölet projesiyle bin 260 dekar arazi modern sulamaya geçecek; gölet 840 bin metreküp kapasiteye sahip ve yıllık yaklaşık 20 milyon TL katkı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:17
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yapımı devam eden Ulukışla Gölet projesiyle bin 260 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.

Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, su kaynaklarını verimli kullanmak ve sürdürülebilir su yönetimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü projenin uygulama safhasında ilerliyor.

Projenin hedefleri ve yürütülen çalışmalar

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tarım arazilerinden daha yüksek verim elde edilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçi gelirlerinin artırılmasını hedeflediğini belirtti. Balta, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla suyun her damlasının korunmasının amaçlandığını, kırsal kalkınma ve göçün önlenmesinin de projenin önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Balta, projenin tamamlanmasıyla gölette depolanacak su sayesinde bin 260 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını, gölet gövdesi imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığını ve sulama projesine ilişkin ihale sürecinin yıl içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Teknik özellikler ve beklenen ekonomik katkı

Göletin temelden yüksekliği 26 metre olup depolama kapasitesi 840 bin metreküp olarak açıklandı. Gölet hizmete girdiğinde bölgede tarımsal üretimde önemli bir artış bekleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından, 2025 yılı birim fiyatları esas alındığında ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 20 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Gölet devreye alındığında sulama imkanlarının artmasıyla çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırabileceği, verim kayıplarının azalacağı ve tarımsal gelirlerin yükseleceği belirtildi.

Projenin aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sunarak kırsal yaşamın güçlenmesine önemli destek sağlaması öngörülüyor.

