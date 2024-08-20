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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Finalistleri Açıklandı

31. Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması finalistleri belli oldu. 11 film jüri karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:07
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Finalistleri Açıklandı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Finalistler Belli Oldu

Adana, 31. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak finalist filmler belli oldu. Festival, 23-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Finale Kalan Filmler

Festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, jüri tarafından seçilen 11 film finale kalmayı başardı. Bu filmler şunlardır:

  • Vuslat Saraçoğlu - Bildiğiniz Gibi Değil
  • Erkan Tahhuşoğlu - Döngü
  • Türker Süer - Gecenin Kıyısı
  • Hikmet Kerem Özcan - Hakkı
  • Murat Fıratoğlu - Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
  • Burak Çevik - Hiçbir Şey Yerinde Değil
  • Ceylan Özgün Özçelik - On Saniye
  • Doğuş Algün - Ölü Mevsim
  • Zeynep Köprülü - Su Yüzü
  • Orhan İnce - Umut
  • Gürcan Keltek - Yeni Şafak Solarken

Dünya Prömiyerleri Adana'da

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak Gecenin Kıyısı ve Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmleri, ayrıca Karlovy Vary Film Festivali ile Locarno Film Festivali'nde gösterilen diğer finalistler de Türkiye'de ilk kez Adana'da sinema severlerle buluşacak.

Jüri Üyeleri ve Ödüller

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, 1 milyon 500 bin lira ile desteklenecek. Jüride ise usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık yaparken, oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Serenay Sarıkaya, yazar Nermin Yıldırım, yönetmen Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ve film eleştirmeni Müge Turan yer alacak.

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