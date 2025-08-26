DOLAR
Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Elektronika' ile sona erdi

DOB tarafından düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, MDT Ankara ve MDTİst'in 'Elektronika' temsiliyle 1-25 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:16
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Elektronika" temsiliyle sona erdi.

Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin kapanışı, çağdaş dansın güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) tarafından sahnelenen "Elektronika" ile yapıldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlere unutulmaz bir kapanış yaşatan temsilde iki modern dans topluluğu, elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografilerle alışılmış kalıpların dışına çıkan yenilikçi bir gösteri sundu.

Festival programı, klasik balenin başyapıtlarından çağdaş dansın özgün örneklerine uzanan zengin içeriğiyle izleyicilere geniş bir yelpaze sundu. 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken izleyicilere farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı verdi.

Organizasyonun bu yılki ayağı, önceki etkinliklerin ardından kendi rekorunu kırdı ve Mayıs'tan itibaren düzenlenen uluslararası festivallerin seyirci sayısının 51 bin 744 olarak kaydedildiği belirtildi. Festival, 22 yıldır devam eden tarihinin en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

Bu yıl festival kapsamında 7 farklı eserden oluşan 13 temsil sanatseverlerle buluştu ve etkinlik toplamda 14 bin 800 izleyiciye ulaştı.

Festivalde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yanı sıra uluslararası konuk topluluk olarak dünyaca ünlü Moskova Klasik Bale Tiyatrosu N. Kasatkina ve V. Vasilöv da sahne aldı.

Bu yılki etkinlikte, 2024'te hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2003'den bu yana sürdürülen organizasyonun, Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleriyle bale sanatını buluşturan köklü bir kültür mirası olarak gelecek yıllara taşınmaya devam edeceği vurgulandı.

