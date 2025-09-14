Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer

İkincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün sürdü; akrobasi gösterileri, Bora Gencer konseri ve güvenli sürüş vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:05
Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer

Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi. Etkinlik, Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik programı ve öne çıkanlar

Bodrum Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle gerçekleştirilen festivalde motosiklet gösterileri ve konserler yoğun ilgi gördü. Festivalin son akşamı, motosikletle akrobasi gösterileri ile başladı ve ünlü sanatçı Bora Gencer konseri ile sona erdi. Gencer'in repertuarında festivale özel hazırladığı ve güvenli sürüşe dikkati çeken eseri de bulunuyordu.

Güvenlik ve farkındalık çalışmaları

Ziyaretçiler, motosiklet akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın özel gösterilerini yakından izleme fırsatı buldu. Festival süresince trafik jandarma ve polis ekipleri, katılımcılara güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptı ve farkındalık oluşturdu.

Üç günlük organizasyon, hem bölgedeki motosiklet kültürünü güçlendirdi hem de güvenli sürüş bilincini ön plana çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi. Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, katılımcıların yanı sıra ziyaretçilere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattı. Bodrum Kaymakamlığı ve belediyenin destekleri ile düzenlenen etkinlikte, motosikletlilerin gösterileri ve konserler ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi....

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZDOB 2025-2026 Sezonunu 'Troya' Operasıyla Açıyor
2
Yener Çevik'ten Yeni Şarkı: Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı
3
Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer
4
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Turandot' ile açılıyor
5
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı
6
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi Açıldı
7
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye 'Şifalı Pilav' Hazırlığı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye