Uluslararası Bodrum Motofest Sona Erdi: Motosiklet Gösterileri ve Bora Gencer

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi. Etkinlik, Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik programı ve öne çıkanlar

Bodrum Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle gerçekleştirilen festivalde motosiklet gösterileri ve konserler yoğun ilgi gördü. Festivalin son akşamı, motosikletle akrobasi gösterileri ile başladı ve ünlü sanatçı Bora Gencer konseri ile sona erdi. Gencer'in repertuarında festivale özel hazırladığı ve güvenli sürüşe dikkati çeken eseri de bulunuyordu.

Güvenlik ve farkındalık çalışmaları

Ziyaretçiler, motosiklet akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın özel gösterilerini yakından izleme fırsatı buldu. Festival süresince trafik jandarma ve polis ekipleri, katılımcılara güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptı ve farkındalık oluşturdu.

Üç günlük organizasyon, hem bölgedeki motosiklet kültürünü güçlendirdi hem de güvenli sürüş bilincini ön plana çıkardı.

