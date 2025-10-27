UNESCO Genç Müzisyenler Çalıştayı Kırşehir'de Başladı

UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı Kırşehir'de Açıldı

Açılış ve Katılımcılar

Kırşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayının açılışı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Çalıştaya Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya ve Türkiye'den genç müzisyenler katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açılışta yaptığı konuşmada UNESCO'ya verdikleri taahhütleri kararlılıkla yerine getirdiklerini ve müzik şehri unvanlarının yenilenerek sürdüğünü vurguladı. Ekicioğlu, "Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan UNESCO müzik şehirleri ile yine ülkemizde Kırşehir'den sonra UNESCO müzik şehri olan Şanlıurfa'dan gelen tüm misafirlerimizle birlikte, müziğin evrensel dilinden aldığımız ilham ve dayanışma ruhuyla bu programları hayata geçireceğiz. Bugün burada bizlerle olan panelistlerimize, konuk ülke ve şehirlerimizin değerli sanatçılarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ise yerli ve yabancı genç müzisyenlerin çalıştaya katılmasının uluslararası ilişkilere katkı sağladığını belirtti. Kolukırık, "Müziğin evrensel bir gücünün olduğunu" vurgulayarak sanat ve müziğin dünyada savaşların sona ermesine ve dostlukların pekişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Panel ve Etkinlik Programı

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Şenol Afacan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan ile yabancı ülkelerden gelen müzisyenlerin katılımıyla Uluslararası ve Kültürlerarası Etkileşim ve Dönüşüm Sürecinde Müziğin Rolü temalı panele geçildi.

Çalıştay, panel, söyleşi ve müzik dinletileri ile devam ediyor ve yarın sona erecek.

Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı. Çalıştay kapsamında panel düzenlendi.