Üniversite hastanesi KPSS 50 puan ile personel alımı yapacak! En az lise mezunu olma şartı var

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, sağlık kadrolarındaki eksiklikleri gidermek üzere 104 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Bu alımla lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar hastane bünyesine katılma fırsatı bulacak.

Başvurular, ilanın yayımlanmasıyla birlikte 10 Kasım 2023 tarihinde başladı ve adaylar, en geç 24 Kasım 2023'e kadar online platform üzerinden başvurularını gerçekleştirmek zorundalar. Şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları arasında adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekiyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, görevlerini yapmalarına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması, askerlik durumunun tamamlanmış olması veya askerlikle ilişkisi olmaması gibi kriterler yer alıyor.





Başvuru sürecinde KPSS puanı da dikkate alınacak. Lise mezunları için en az 50, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puan şartı aranıyor.

Mezuniyet durumuna göre farklı kadrolarda alımlar yapılacak. Lise mezunları için 13 hemşire, 3 teknisyen, 2 röntgen teknisyeni, ve 17 destek personeli (temizlik personeli) kadroları açıkken, ön lisans mezunları için 17 sağlık teknikeri, lisans mezunları için ise 49 hemşire, 2 biyolog, 1 fizyoterapist pozisyonları bulunuyor.

Başvuru sürecinin mülakatsız olacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği belirtiliyor. Adaylar, başvuru şartlarına ve belirtilen tarih aralığına uygun olarak https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden online başvurularını gerçekleştirebilirler.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan bu alımla, adaylar kariyerlerine sağlık sektöründe katkı sağlama fırsatı bulacaklar.