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Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik 10 aylık istihdam projesi hayata geçiriliyor. 60 bin öğrenciye 10.000 TL ödeme yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:57
Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıldı. AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde yer alan gençlere yönelik istihdam projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçiriliyor. Bu projeyle birlikte 60 bin üniversite öğrencisine kamuda yarı zamanlı iş imkanı sunulacağı açıklandı.

2023 Seçim Manifestosu Hayata Geçiriliyor

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, gençlerin sosyal programlara dahil edilerek istihdama adım atmalarının kolaylaştırılacağına dair vaatler yer alıyordu. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler ve eğitmenlik gibi alanlarda çalışabilmeleri için teşvikler sağlanacak. Projenin amacı, gençlerin hem mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak hem de ekonomik olarak desteklenmelerine yardımcı olmaktır.

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı

Erdoğan’ın talimatı ile birlikte söz konusu projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar hızla başlatıldı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen bu çalışmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı ve projenin detaylarının kamuoyuna açıklanacağı tahmin ediliyor.

Üniversite öğrencileri, yarı zamanlı (part-time) çalışma modeli ile istihdam edilebilecek. Çalışma saatleri, öğrencilerin ders programlarıyla çakışmayacak şekilde düzenlenecek. Proje kapsamında, ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkanı sağlanacak. Kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ve spor kompleksleri gibi çeşitli alanlarda iş imkanlarının önü açılacak. Projede yer alan gençlerin istihdam süresi 10 ay olarak belirlenirken, bu süre zarfında aylık 10 ila 12 bin lira arasında bir ücret ödenmesi planlanıyor.

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