Üniversiteye büro personeli, temizlik ve sağlık personelleri alınacak! Başvuru için son 6 gün

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 172 yeni personel alımı için başvuruların devam ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Üniversiteye büro personeli, temizlik ve sağlık personelleri alınacak! Başvuru için son 6 gün
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla hemşire, destek personeli (temizlik, dağıtım ve taşıma), büro personeli, sağlık teknikeri (anestezi, diyaliz, eczane teknikeri, tıbbi görüntüleme, patoloji, odyometri), laborant, eczacı unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 1 Aralık'a kadar devam edecek. Adayların başvuruda bulunmadan önce belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, personel alımı için adaylarda aranan genel şartları Resmi Gazete’de ilan etti. Bu koşullar arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmama, askerlik durumunun uygun olma gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru yapacak olan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihe göre 35 yaşından küçük olmalı ve belirli bir nitelik kodu için başvuru yapmalı. Ayrıca, eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmamakta ancak mülakat yapılacak olup, mülakat sonuçlarına göre adaylar belirlenecek.

Başvurular, 20 Kasım - 1 Aralık  tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya vekil aracılığıyla yapılabilir. Posta, elektronik posta veya diğer iletişim yöntemleriyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda daha fazla bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

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