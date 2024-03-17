Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

İş arayışında olanlara üniversitede çalışma imkanı sunuldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde personel alımı başlatılırken kontenjan dağılımı merak konusu oldu. 4 - 19 Mart tarihleri aralığında yapılacak başvurular ise e devlet üzerinden tamamlanabilir. İşte gerekli olan şartlar ve tüm detaylar...
PERSONEL ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanabilmek
-Türk Ceza Kanunun 53. maddesi gereğince o suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmasıyla akıl sağlığı ya da herhangi bir engelin bulunmaması
-Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
-2022 KPSS p3, önlisans P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden gerekli puanın alınması
-Herhangi bir kurum üzerinden aylık almıyor olmak
-Adayların ilgili kadrolarına özel şartları taşımak.
-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.