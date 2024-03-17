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Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde KPSS şartına bakılarak personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kontenjan bilgileri ve şartlar tek tek açıklanırken tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:57
Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

İş arayışında olanlara üniversitede çalışma imkanı sunuldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde personel alımı başlatılırken kontenjan dağılımı merak konusu oldu. 4 - 19 Mart tarihleri aralığında yapılacak başvurular ise e devlet üzerinden tamamlanabilir. İşte gerekli olan şartlar ve tüm detaylar...

PERSONEL ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanabilmek
-Türk Ceza Kanunun 53. maddesi gereğince o suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmasıyla akıl sağlığı ya da herhangi bir engelin bulunmaması
-Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
-2022 KPSS p3, önlisans P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden gerekli puanın alınması
-Herhangi bir kurum üzerinden aylık almıyor olmak
-Adayların ilgili kadrolarına özel şartları taşımak.
-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

kontenjan dağılımı

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