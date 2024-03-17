Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

İş arayışında olanlara üniversitede çalışma imkanı sunuldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde personel alımı başlatılırken kontenjan dağılımı merak konusu oldu. 4 - 19 Mart tarihleri aralığında yapılacak başvurular ise e devlet üzerinden tamamlanabilir. İşte gerekli olan şartlar ve tüm detaylar...



PERSONEL ALIM KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yararlanabilmek

-Türk Ceza Kanunun 53. maddesi gereğince o suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak

-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması

-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmasıyla akıl sağlığı ya da herhangi bir engelin bulunmaması

-Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

-2022 KPSS p3, önlisans P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden gerekli puanın alınması

-Herhangi bir kurum üzerinden aylık almıyor olmak

-Adayların ilgili kadrolarına özel şartları taşımak.

-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.



